【東京奧運】絕美空中芭蕾女子彈網 中國朱雪瑩劉靈玲包辦金銀

▲ 【東京奧運】空中芭蕾女子彈網 中國朱雪瑩劉靈玲包辦金銀

東京奧運「空中芭蕾」 女子彈網（蹦床）決賽，中國隊包括金銀牌。中國選手朱雪瑩、劉靈玲力壓群芳，分別拿下女子彈網金牌和銀牌，成績明顯拋離其他隊伍選手。女子彈網銅牌則由英國運動員Bryony Page獲得。這是中國隊在東京奧運的第17金。

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東京奧運女子彈網決賽周五（30日）下午緊接著資格賽舉行。

這個項目向來是中國強項，26歲劉靈玲和23歲朱雪瑩在資格賽兩輪表演後，分別取得頭兩名，與另外6名選手晉級。

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按慣例，分數愈高選手會在決賽愈後出場。

資格賽成績不帶入決賽，而決賽以一輪定勝負。

資格賽第二的朱雪瑩，在決賽8名選手中尾二出場，彈出56.635高分。

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最後輪到資格賽第一劉靈玲出場，她拿到56.350分，略低於隊友朱雪瑩。

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但劉靈玲足以超過最接近的英國選手55.735分，穩奪亞軍，讓中國隊在女子彈網包辦金銀牌。

分數打出後，劉靈玲難掩失望之情，隊友朱雪瑩隨即與她擁抱安慰。

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朱雪瑩、劉靈玲兩人一起登上頒獎台，今次東京奧運是她們的首屆奧運賽事。

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒