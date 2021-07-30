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商務部：涉疆港台錯誤行動 損中美對話合作基礎

國情動向 15:14 2021/07/30

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中美經貿關係緊張下，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文，昨日（29日）與美國商會及部分會員企業舉行視像座談。王受文表示，雙方合作前景廣闊，但當前經貿關係面臨嚴峻挑戰，美國一些人鼓吹對華全面戰略競爭，在涉疆、涉港、涉台等方面連續採取錯誤行動，損害對話合作基礎，中方堅決反對。

王受文指出，中美建交40多年來，雙邊經貿關係快速發展，利益融合不斷加深，給兩國人民帶來利益。中國擴大開放，在貨物貿易方面不斷自主降低關稅水平，已由加入世貿組織時承諾的9.8%降至7.5%。服務貿易方面，近期發布了《海南跨境服貿負面清單》，這是中方對服務貿易管理模式的重大突破。此外，中方還積極加強知識產權保護，營造市場化、法治化、國際化營商環境。王受文又介紹了中國對高科技企業的支持政策，並回應了一些具體問題。

美國商會副總裁薄邁倫（Myron Brilliant）及會員企業代表指出，美國工商界普遍期待發展健康、互利的中美經貿關係，反對經貿「脫鉤」，期望雙方加強對話和溝通，深化在經貿領域的務實合作。雙方在會上就中美經貿關係、中國擴大開放，以及營商環境等共同關心的議題交換意見。

美防長訪亞，尋求圍堵中國

美國國防部長奧斯汀繼續亞洲之行，先後訪問在南海與中國存在最大領土主權爭議的菲律賓與越南。奧斯汀昨日與越南領導人及防長會面，他談到中國在南海的強勢舉動，強調應尊重沿海國家的合法權益、本著國際法和《聯合國海洋法公約》解決各爭端，還建議未來將兩國關係提升至戰略夥伴。

奧斯汀與菲律賓總統杜特爾特會面後，菲律賓今日（30日）宣布收回終止《美菲部隊互訪協定》（VFA）的計畫。根據協定，美國軍隊可輪替進出菲律賓從事兵棋推演和軍事演習，這項協定同時是兩國許多軍事合作的基礎，包括1951年簽定的《共同防禦條約》（MDT）。菲律賓政府在去年2月、11月，以及今年6月，三度終止該協定，每次為期半年。分析認為，中國在亞洲的軍事影響力不斷擴大之際，該協定的恢復，對尋求與盟友加強合作的美國來說非常重要。

中國外交部此前批評奧斯汀訪亞是干涉中國內政，挑撥地區國家關係，其目的就是為了服務一己地緣政治私利。中方勸美方不要動輒拿中國說事，多做有利於本地區和平穩定的事，應樹立客觀正確的對華認知，選擇與中方相向而行，相互尊重，公平競爭，和平共處，推動中美關係健康穩定發展。

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責任編輯：陳建錫

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