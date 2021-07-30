【中國樓市】住建部約談惠州等5地釋何訊號？年內共18地被重點關注

內地樓市調控不限於一二線城市，住建部近日約談銀川、惠州、徐州等5地，並將其納入房地產市場監測重點城市名單。專家指本次約談釋出訊號，說明熱點三四線城市也將逐漸納入到監管體系當中，也進一步表明監管部門「房價過熱必打壓」的導向。除了上述5地，此前還有13地被約談督導。

惠州樓價漲幅居內地前列

住建部周四（29日）約談銀川、徐州、金華、泉州、惠州5地，要求堅持「房住不炒」定位，不把房地產作為短期刺激經濟的手段，切實履行城市主體責任，針對上半年房地產市場出現的新情況、新問題，加大調控和監管力度，促進房地產市場平穩健康發展。

以惠州為例，當地新房價格按年漲幅在今年上半年排名內地前列。而銀川的新房價格更是自去年6月至今年5月，連續12個月按年漲幅排名內地第一。

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中指研究院指數事業部研究副總監陳文靜指出，此次被約談的5地作為長三角、珠三角、熱點二線的代表城市，今年以來房地產市場活躍度高，新房價格或二手房價格普遍上漲較快，土地市場競拍熱度亦較高，給房地產市場帶來明顯不穩定預期。

值得一提是，此次住建部同時宣布，將上述5地納入房地產市場監測重點城市名單。澎湃新聞指出，此類城市的房地產調控工作，由住房和城鄉建設部和有關省級政府共同督辦。

內地樓市年內調控320次

此前亦有13地被不同程度「敲打」，它們基本都處於內地房價上漲前列，包括廣州、合肥、寧波、東莞、南通、成都、西安、深圳、上海、北京、杭州、無錫、南昌。

中原地產首席分析師張大偉指出，約談房價上漲過快城市已經成為今年樓市調控的一個最重要特征。這體現了在房地產調控一城一策的基礎上，住建部的督導作用在加強。此次被約談的5個城市在近期房價明顯上漲，成為了約談對象，也代表房地產調控政策在下半年繼續從嚴的取向。

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事實上，今年以來，內地樓市累計調控超320次，其中中央各部門的調控政策達46次，去年同期只有30次左右。至於後續房地產調控問責會否持續，李宇嘉預計，下半年只要房價出現上漲過快苗頭的城市，都有可能被住建部重點關照。

責任編輯：尹航

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