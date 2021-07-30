【南京疫情】南京疫情外溢擴大 北京景區限流 江蘇關閉高速出入口

南京新冠疫情持續擴散，已通報源頭為，一名清潔人員打掃俄羅斯入境的CA910航班時，不慎染疫。截至周四（29日），傳播鏈感染人數增至206人，涉及北京、廣東、江蘇、湖南等7省17地。南京疫情防控舉措進一步升級，當地江寧區屬高風險地區，自30日起，停工、停產、停課；全區各類診所、門診部以及口腔類民營醫療機構全面停診。

另由於疫情外擴，北京加強出京旅遊管理，各景區、交通場站等嚴格落實限流等措施。江蘇省則進一步收緊現有防控措施，自30日起，臨時關閉22個高速公路收費站出入口。

據江蘇省衛健委通報，全省昨日（29日）新增18宗新冠肺炎本土確診病例，南京有13宗為做多，淮安有1宗，揚州有4宗。另新增2宗境外輸入無症狀感染者。而南京市在這輪疫情中，累計報告確診病例184宗，有157宗來自江寧區。

南京江寧區落實收緊疫情防控措施

位於江寧區的南京祿口機場是這波疫情的爆發點，江寧區也因此成為重災區，區內祿口街道全域範圍被列入高風險地區。

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為遏制疫情進一步蔓延，江寧區疫情指揮部發通告，決定高風險地區停工、停產、停課，其他區域嚴格企事業單位疫情防控，嚴格限制出入和人員信息登記，加強員工出行管理和健康監測，實行「兩點一線」上下班模式。

同時，全區各類診所、門診部以及口腔類民營醫療機構，即日起全面停診。暫停口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、整形外科、集體健康體檢等診療服務，公立醫療機構的口腔科、眼科、耳鼻咽喉科只保留急診診療。

江寧區亦暫停開展線下節慶和50人以上會議、聯歡、體育比賽等活動，倡導喜事緩辦、喪事簡辦；並嚴格限制聚餐，實行分餐制、用公筷，暫停堂食，嚴格控制聚餐人數，鼓勵採用到店自取、外賣訂餐。

此外，江寧區所有小區實施嚴格管控，全區中高風險地區足不出戶，低風險地區嚴格限制出入，所有進入人員必須佩戴口罩、測體溫、查驗健康碼，發現發熱、乾咳、嗅覺/味覺減退等症狀的人員必須登記信息上報社區，並及時勸導個人做好防護到附近的發熱門診就診，不得乘坐公共交通工具。

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由於南京疫情嚴重擴散，有多名感染者曾前往湖南張家界旅遊，導致當成成為傳播樞紐。該市昨晚宣佈今日起關閉所有景區景點。

北京因應暑期高峰 嚴格管控人流

北京昨日（29日）則新增1宗京外疫情關聯新冠肺炎確診病例，屬湖南張家界返京人員，當局研究調度疫情處置和暑假疫情防控工作。

當局要求嚴控中高風險地區人員進京，鐵路、民航和公路嚴格排查管控；公共場所嚴格限流，鼓勵遠程和居家辦公。

另需要對入境通關、檢驗檢疫、閉環轉運、隔離觀察等工作定期開展督促檢查。加大機場核酸檢測、清潔消殺力度和頻次，垃圾處理、機場清潔、貨倉清掃要嚴格按防疫規定操作。

正值暑假出遊高峰，暑期社區防控工作不能鬆懈。需加強進出京旅游管理，公園、景區、交通場站等嚴格落實限流、測溫、驗碼、佩戴口罩等防疫措施。

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同樣因疫情外溢，江蘇省進一步收緊防控措施。

江蘇加強高速公路查控

自30日起，南京、泰州、南通、蘇州地區22個高速公路收費站出口或入口臨時關閉，其中南京10個，泰州10個、南通1個、蘇州1個。

在此之前的27日，江蘇省已在環江蘇省界公路設置「離蘇查驗點」 93個（包括南京周邊省界查驗點24個），對南京牌照車輛駕乘人員核酸檢測證明及健康碼進行查驗，做到逢車必查，逢人必驗。此次加碼關閉高速公路收費站出入口，顯示當前疫情仍不容樂觀。

責任編輯：易燕丹

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