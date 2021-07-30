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【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼  「彈網女神」美照流出（多圖）

社會熱點 16:20 2021/07/30

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【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼  「彈網女神」美照流出（多圖）

東京奧運女子彈網（又稱彈床，蹦床）決賽周五登場，中國選手朱雪瑩、劉靈玲分別包辦金牌和銀牌，成就中國隊獲得東京奧運第17金。兩名選手除了技藝高超外，她們的顏值也是公眾目光焦點，兩人均被視為內地體育界的「女神」。

周五（30日）的決賽中，朱雪瑩、劉靈玲分別最後出場，朱雪瑩十分完美地完成了她的動作，沒有任何可挑剔的地方，裁判給出了56.635的高分。

而壓軸登場的是預賽第一的劉靈玲，面對著壓力，她的表現也同樣接近完美無瑕。最終，劉靈玲得到了56.350分。在些微差距下，朱雪瑩奪下中國在東奧的第17面金牌，劉靈玲則獲銀牌。

金牌得主朱雪瑩23歲  據報或已「封盤」

當中，朱雪瑩1998年出生，目前才23歲。她從10歲起開始練習彈床項目，並於15歲進入國家隊，曾獲得第十三屆全運會女子網上個人賽亞軍。

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在東京奧運會周期，年輕的朱雪瑩更是進步神速，憑藉國內五站選拔積分賽中的出色發揮，獲得參加東京奧運會的機會，這也是她首次登上奧運賽場。周五完成最後一跳後，解說員直言，「朱雪瑩這一跳是超水平的」。

朱雪瑩一直被內地媒體形容為「顏值高」，但報道指，她可能已「封盤」－－因她此前曝光已交了一名軍人男友，更公開了一張頭有白紗的照片，似有所暗示。

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而劉靈玲雖然只有銀牌，但她在東奧之前，外界對她的認識比朱雪瑩更多，原因是劉靈玲的顏值被指更勝朱雪瑩、是新一代的「彈床女神」。

現年26歲的劉靈玲是福建人，這是中國的「彈床大省」。4歲的時候，還在幼兒園的劉靈玲就被福州市體校蹦（彈）床隊教練的鍾寶貴選中了。

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彈床被譽為空中芭蕾，姿態優美、空中飄逸，但是，很多小隊員都是邊哭邊練。

劉靈玲母親克苦工作 助女兒踏奧運征途

除了刻苦的訓練，劉靈玲的悟性也非常高，一個新動作，她看一遍，聽教練說一遍，就學會了。

2003年，9歲的劉靈玲進入福建隊。2005年，劉靈玲的母親付麗青患上了嚴重的眼疾－－因為要負擔劉靈玲和她哥哥的生活費，母親在工作中接觸到了過多的染髮燙髮的藥水，眼睛出現了問題。

考慮到家裡經濟條件比較緊張，付麗青並沒有去醫院，「我合計著洗一洗就能好，沒想到錯過了治療的最佳時間」。

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別人從她身邊走過，付麗青只能看到一個人影，看不清五官。劉靈玲把工資卡交給母親，並告訴她等到拿了世界冠軍，就帶她去到國外看最好的醫生！

2009年全運會，劉靈玲和黃珊汕、何雯娜等隊友合作，獲得了全運會的冠軍，那一年，她也進入到了國家隊。

2014年，劉靈玲首次參加世錦賽，就獲得了個人金牌和雙人金牌。不過，2016年的里約奧運會，劉靈玲作為李丹和何雯娜的替補，沒有登上奧運會的賽場。

里約後接受采訪時，劉靈玲對此相當遺憾，她表示自己答應過媽媽，在媽媽完全看不見前，自己要站在奧運會的最高領獎台上。如今，劉靈玲終於在27歲到臨前的年齡，得到了她的第一枚奧運獎牌。

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責任編輯：鄧國強

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