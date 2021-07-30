【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間（第二版）

▲ 【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間

中共中央政治局會議周五（30日）召開，部署下半年經濟工作，特別提到要做好今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理區間；其中，穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，助力中小企業、困難行業持續恢復。

中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，今年以來經濟持續穩定恢復，但當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，國內經濟恢復仍然不穩固、不均衡。做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，深化供給側結構性改革，加快構建新發展格局，推動高質量發展。

積極的財政政策：要提升政策效能

會議特別提到，要做好宏觀政策跨周期調節，保持宏觀政策連續性、穩定性、可持續性，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，保持經濟運行在合理區間。

其中財政政策方面，會議指出，積極的財政政策要提升政策效能，合理把握預算內投資和地方政府債券發行進度，推動今年底明年初形成實物工作量。

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貨幣政策方面，會議指出，穩健的貨幣政策要保持流動性合理充裕，助力中小企業和困難行業持續恢復；要增強宏觀政策自主性，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定，做好大宗商品保供穩價工作。

穩健的貨幣政：保流動性合理充裕

會議並要求，要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，要加大改革攻堅力度，進一步激發市場主體活力；堅持高水平開放，堅定不移推進共建「一帶一路」高質量發展。

會議又指，要統籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出台2030年前碳達峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運動式「減碳」，先立後破，堅決遏制「兩高（高污染、高排放）」項目盲目發展。做好電力迎峰度夏保障工作。

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防風險上，會議指，要防範化解重點領域風險，落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制，完善企業境外上市監管制度。

房地產：快發展租賃住房

房地產與民生問題方面，會議重申，要堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，穩地價、穩房價、穩預期，促進房地產市場平穩健康發展；加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

會議強調，要做好民生保障和安全生產，堅持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接，強化高校畢業生就業服務，暢通農民工外出就業渠道，改進對靈活就業人員的勞動者權益保障。

其他關鍵詞：三孩政策、疫情防控、防汛救災

此外，會議又先後提到，推進基本養老保險全國統籌，落實「三孩」生育政策，完善生育、養育、教育等政策配套。抓好秋糧生產，確保口糧安全，穩定生豬生產。

要繃緊安全生產和公共安全這根弦，抓細抓實各項防汛救災措施，確保人民群眾生命財產安全。要毫不鬆懈做好新冠肺炎疫情防控，持續推進疫苗接種工作。做好北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作。

責任編輯：鄧國強

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