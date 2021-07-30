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【東京奧運】蝶后張雨霏原來有這先天病 克服了才破繭成蝶

社會熱點 18:06 2021/07/30

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【東京奧運】蝶后張雨霏原來有這先天病 克服了才破繭成蝶

東京奧運游泳雙料金牌冠軍，中國「蝶后」張雨霏一戰成名。張雨霏周四（29日）不但拿下女子200米蝶泳金牌，為中國游泳隊實現東京奧運金牌「零的突破」，她還在80分鐘之內，助中國隊一舉拿下女子4x200米自由泳接力賽金牌。連計早前女子200米蝶泳銀牌，張雨霏手持2金1銀，成為東京奧運中國隊頭號明星。張雨霏原來患有先天脊柱側彎，這個疾病令她游泳競賽更為困難，但張雨霏還是能夠克服這缺陷，破繭成蝶。

張雨霏今年23歲，出生於游泳世家。央視報道，張雨霏3歲就跟隨父母下水訓練，再加上超乎常人的乳酸代謝能力，張雨霏當游泳運動員的先發優勢令人艷羨。

然而成功路上，沒有誰能一帆風順。張雨霏患有先天性脊柱側彎，後背兩側的肌肉高低不均，這對於平衡要求極高的蝶泳來說，是一個極大的難題。

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不過，張雨霏沒有向困難低頭，通過刻苦的訓練和輔助，始終努力地尋找身體的平衡點。張雨霏直言：「有時候睡覺都會被肌肉的酸疼給痛醒。天降大任於斯人也，能承擔起這樣最艱苦的項目，說明我的能力也大了。」

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里約奧運只得第6 重壓下留苦澀

游泳給了張雨霏年少成名的機會，同時也帶來了不小的壓力。劉子歌、焦劉洋之後，扛起中國女子蝶泳大旗的重任，就落在了張雨霏身上。頂著中國新一代「蝶後」的光環，張雨霏18歲就站在了里約奧運會的賽場上。然而，人生首次的奧運之旅，卻只留下了苦澀。

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張雨霏在里約奧運女子200米蝶泳，只得第6名。她當時表示有點遺憾：「下次我會更努力的。我總覺得有點對不起自己的教練，還有那麽多觀眾的期望。」

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東京奧運首戰失金 就差0.05秒

里約的挫敗，讓張雨霏刻骨銘心。接下來的五年中，張雨霏也更加刻苦地訓練，用她自己的話說，就是「比起在賽場上哭，更想在訓練場上多流點汗」。

來到東京前，張雨霏已手握女子200米蝶泳今年世界最好成績，和女子100米蝶泳世界第二好成績。奧運奪金，志在必得。

然而，東京奧運女子100米蝶泳中，原本不在焦點的加拿大華裔運動員瑪姬麥克尼爾（Maggie MacNeil）異軍突起在後50米由第7名一舉發力奪金，原本帶頭的張雨霏以0.05秒，只獲得銀牌。

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很多人都為張雨霏感到可惜，她卻不以為然，堅信「大家都有機會去贏」。賽後，張雨霏還露出招牌的甜美笑容，對著鏡頭慶祝，以此告慰她在幼年時期就不幸離世的父親。

張雨霏說：「我爸爸在我四歲的時候就去世了。爸爸這個詞，我可能都有13年沒叫過了。我想對我的父親說，爸爸，您的女兒終於做到了。」

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200米蝶泳破奧運紀錄 終於圓夢

到了200米蝶泳決賽，張雨霏再次迎來了圓夢的機會。這一次，她再也沒有讓機會從手邊溜走。從一開始，她就遠遠地將其他選手甩在身後，最終以2分03秒86的成績，打破奧運會紀錄，成功地讓五星紅旗首次在東京奧運會游泳賽場上，冉冉升起。而見證了張雨霏一路艱辛的家人們，更能體會她此時的心情。

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母親張敏在張雨霏賽後感言：「她今天能夠戰勝自我，拿到這塊金牌，我覺得她非常非常不容易。」

張雨霏啟蒙教練孔渺亦稱：「這個孩子18年的準備，換來了今天一朝的成功，奪取了冠軍，我感覺內心無比激動。」

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張雨霏實現了奧運金牌夢想，而這也激發起隊友們的鬥志。僅僅80分鐘內，張雨霏與楊浚瑄、湯慕涵、李冰潔四人，以破世界紀錄的成績，再獲女子4x200米自由泳接力金牌。賽後，張雨霏吐露出自己堅持到最後的源泉所在。

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張雨霏說：「前150米我都是說，算了算了。我覺得人家肯定比我快，因為200米自由泳不是我主項。遊到最後50米，我也不知道哪來的力量，就是那種中國力量，從心底裏燃起來，就不服輸。我一定要跟你拼了！」

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責任編輯：連兆鋒

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