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【東京奧運】中國女乒將轉會南韓回春十年？田志希這樣回應整容

社會熱點 18:54 2021/07/30

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【東京奧運】中國女乒將轉會南韓回春十年？田志希這樣回應整容

東京奧運南韓女子乒乓好手田志希，在女單8強賽中雖然不敵日本選手伊藤美誠，但娟好外貎格、白嫩的外表仍舊引發網民討論。而內地社交媒體曝光田志希原來家鄉是中國，多年前相貎平凡，疑她曾整容。田志希稍早更透過微博大「笑」5聲，高EQ地回應整形傳聞。

南韓乒乓球代表選手田志希今年28歲，她原來出生自中國河北，爸爸是小學乒乓球教練。自7歲開始乒乓訓練的她，由於不敵中國內部激烈競爭，感到在國內乒壇發展空間不大，因此在2011年1月轉會南韓國籍、自此成為南韓乒乓球選手。

不只換了國籍，大批粉絲也發現田志希根本就是「換了顆頭」，從原本的單眼皮變為水汪汪大眼，皮膚明顯比以前緊緻白皙，眼袋跟法令紋也消失了。回顧過往照片，如今看起來反而年輕了十歲，讓眾網友驚呼原來這就是「韓國魔法」。

田志希曾承認 做過雙眼皮手術

田志希時常社交媒體曬出自拍照，不乏在鏡頭前卸妝、護膚的畫面。田志希甚至被封為「美容大王」，曾表示自己疫情期間最常做的三件事就是「美容、敷臉、打乓球」。

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眼見相關討論越來越多，一度登上微博熱搜，不少網友更留言詢問她光顧哪一間整形的醫院、暗諷她曾整容。田志希29日轉發該則文章，大方回應「哈哈哈哈哈，好多朋友發微信說我上熱搜了，下午在備戰接下來的團體賽，練完回來不知怎麼的」。

事實上，田志希曾承認自己整容，透露自己有做過雙眼皮手術及紋髮際線等，甚至回應網民透露雙眼皮手術花了77萬韓元（約5200港元）。不少網民驚訝原來韓國整容手術不算貴。

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責任編輯：鄧國強

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