內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩

國家統計局今日（31日）公布，7月份，中國製造業采購經理指數（PMI）為50.4%，按月回落0.5個百分點，差於市場預期50.8%。指數繼續位於臨界點以上，製造業整體繼續保持擴張，但步伐放緩。官方解讀指，部分企業進入設備檢修期，加上局部極端天氣，製造業擴張力度減弱，但多數仍保持在景氣區間。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，本月數據呈現5個特點，一是供需放緩，生產指數、新訂單指數分別為51.0%和50.9%，按月回落0.9和0.6個百分點，造紙印刷及文教體美娛用品、鐵路船舶航空航天設備、電腦通信電子設備，以及儀器儀表等行業，兩個指數均位於55.0%以上較高景氣區間；石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業均低於臨界點，產需有所減少。

二是進出口景氣回落，新出口訂單指數、進口指數分別為47.7%49.4%，回落0.4和0.3個百分點。農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、紡織、計算機通信電子設備，以及儀器儀表等行業，兩個指數均位於景氣區間長；木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等整體偏弱。

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三是價格指數回升，主要原材料購進價格指數、出廠價格指數分別為62.9%和53.8%，按月上升1.7和2.4個百分點。製造業采購成本普遍上漲，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業均高於70.0%。

四是新動能发展態勢良好，今年以來高技術製造業、裝備製造業PMI始終高於製造業總體，本月穩中有升，分別為55.0%和52.4%，按月上升0.3和0.9個百分點，其中，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業PMI均較上月上升1.0個百分點及以上，行業擴張加快。

五是大型企業景氣保持平穩，中小型企業有所回落。大型企業PMI為51.7%，與上月持平，高於製造業總體1.3個百分點。中、小型企業PMI分別為50.0%和47.8%，低於上月0.8和1.3個百分點。調查中部分中、小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題突出，企業生產經營承壓。

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責任編輯：陳建錫