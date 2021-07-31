  • 31°C
香港時間 : 2021731日 (六) 11:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩

經濟脈搏 10:28 2021/07/31

分享：

國家統計局今日（31日）公布，7月份，中國製造業采購經理指數（PMI）為50.4%，按月回落0.5個百分點，差於市場預期50.8%。指數繼續位於臨界點以上，製造業整體繼續保持擴張，但步伐放緩。官方解讀指，部分企業進入設備檢修期，加上局部極端天氣，製造業擴張力度減弱，但多數仍保持在景氣區間。

統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，本月數據呈現5個特點，一是供需放緩，生產指數、新訂單指數分別為51.0%和50.9%，按月回落0.9和0.6個百分點，造紙印刷及文教體美娛用品、鐵路船舶航空航天設備、電腦通信電子設備，以及儀器儀表等行業，兩個指數均位於55.0%以上較高景氣區間；石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等高耗能行業均低於臨界點，產需有所減少。

二是進出口景氣回落，新出口訂單指數、進口指數分別為47.7%49.4%，回落0.4和0.3個百分點。農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、紡織、計算機通信電子設備，以及儀器儀表等行業，兩個指數均位於景氣區間長；木材加工及家具、黑色金屬冶煉及壓延加工、專用設備等整體偏弱。

暑期消費帶動 內地7月非製造業PMI符預期

中國二季度GDP增7.9%略遜預期 下半年投資及出口有利條件多（第四版）

三是價格指數回升，主要原材料購進價格指數、出廠價格指數分別為62.9%和53.8%，按月上升1.7和2.4個百分點。製造業采購成本普遍上漲，石油煤炭及其他燃料加工、化學原料及化學製品、黑色金屬冶煉及壓延加工等行業均高於70.0%。

四是新動能发展態勢良好，今年以來高技術製造業、裝備製造業PMI始終高於製造業總體，本月穩中有升，分別為55.0%和52.4%，按月上升0.3和0.9個百分點，其中，鐵路船舶航空航天設備、電氣機械器材、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業PMI均較上月上升1.0個百分點及以上，行業擴張加快。

五是大型企業景氣保持平穩，中小型企業有所回落。大型企業PMI為51.7%，與上月持平，高於製造業總體1.3個百分點。中、小型企業PMI分別為50.0%和47.8%，低於上月0.8和1.3個百分點。調查中部分中、小型企業反映，近期原材料成本上漲、訂單減少、回款壓力加大等問題突出，企業生產經營承壓。

【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間（第二版）

【中國經濟】余永定：穩增長著眼擴內需 恢復消費需求

【中國經濟】國務院：適時降準支持中小企等實體經濟

責任編輯：陳建錫

經濟現象 經濟數據表現 經濟 遜於預期 進出口 國家統計局 PMI 中國 經濟內循環 經濟狀況

上一篇文章

暑期消費帶動 內地7月非製造業PMI符預期

下一篇文章

【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間（第二版）
【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間（第二版）
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
中國品牌內地走俏 投資界視黃金機會
【中國樓市】住建部約談惠州等5地釋何訊號？年內共18地被重點關注
【中國樓市】住建部約談惠州等5地釋何訊號？年內共18地被重點關注
【中國樓市】武漢辣招限購 買樓將要憑「房票」
【中國樓市】武漢辣招限購 買樓將要憑「房票」
五官媒釋信心拉A股回穩 滬指重上3400創指漲5%
五官媒釋信心拉A股回穩 滬指重上3400創指漲5%
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland