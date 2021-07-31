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暑期消費帶動 內地7月非製造業PMI符預期

經濟脈搏 11:02 2021/07/31

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內地7月份非製造業商務活動指數（PMI）為53.3%，低於上月0.2個百分點，符市場預期。建築業從高位回調，服務業在暑期消費帶動下景氣度上升。

官方解讀指，受高溫多雨、洪澇災害等不利天氣因素影響，建築業商務活動指數回落至57.5%，低於上月2.6個百分點，反映建築業生產增長有所放緩。以室外作業為主的土木工程建築業商務活動指數回落較為明顯，按月回落4.9個百分點，為54.4%。但建築業勞動力需求繼續增長，企業對行業未來信心增強。

同時，在暑期消費等因素帶動下，服務業商務活動指數按月上升0.2個百分點至52.5%，顯示服務業恢復向好態勢。在21個行業中，有18個行業商務活動指數位於擴張區間，較上月增加6個，服務業景氣面有所擴大。航空運輸、住宿、餐飲、生態保護及環境治理等行業，商務活動指數均較上月上升10.0個百分點以上，行業市場需求加快釋放，業務總量快速增長；貨幣金融、保險等行業回落超過9.0個百分點，行業經營擴張有所放緩。

服務業企業對近期經營前景持續樂觀，鐵路運輸、航空運輸、郵政快遞、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟件及信息技術服務等行業業務活動預期指數位於64.0%以上，均高於服務業總體，相關行業有望繼續保持較快增長態勢。

內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩

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責任編輯：陳建錫

 

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