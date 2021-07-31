【新冠疫情】內地增30本土病例 南京關景區、鄭州限離境（第三版）

內地新冠疫情持續，截至今日（31日）零時，各省市共新增30宗本土病例，19宗來自江蘇，包括揚州10宗、南京6宗，而湖南、重慶、四川等地續有病例。南京即日起關閉景區，戲院、卡拉OK、博物館、圖書館等文化旅遊場所繼續停開。揚州的泰州國際機場，則從午夜起暫停所有航班升降。

（更新鄭州疫情）

南京本波疫情累計確診達191宗，市文旅局再發通知，要求各區做好文化旅遊場所的暫停開放，同時關閉所有旅遊景區。各場所要切實做好停開期間的內部安全管理工作，嚴格落實應急保障和值班制度。有關的管控措施，將根據疫情風險評估結果再進行動態調整。

市衛健委表示，南京已制定機場的消殺方案，預計用10日時間對機場進行全面消毒，同時對機場工作人員居住地及環境正制定消殺方案，進行終末消毒。

揚州的泰州國際機場亦宣布，因疫情防控形勢需要，經上級批准，自今日零時起，該機場所有客運航班起降，恢復時間另行通知。

在剛經歷完水災的河南鄭州，新增1宗無症狀及多宗 疑似病例，市政府今宣布收緊出境管制， 離開當地需持有48小時內核酸檢測陰性證明。全市 所有棋牌室、麻雀室停開。景區内封閉式場所、博物館、健身房、游泳館、戲院、網吧、美容院、足浴店等文娛或經營性場所，接待人數一律減半。

鄭州市委同日通報，決定免去市衛健委主任付桂榮的職務，並調整第六人民醫院的領導班子，但未提及原因。

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責任編輯：陳建錫