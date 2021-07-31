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【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」

社會熱點 12:35 2021/07/31

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中國女排要保持出線希望，必須寄望阿根廷「爆冷」擊敗土耳其。

東京奧運女排B組今日（31日）進行第4輪賽事，俄羅斯奧委會以局數3:0橫掃美國。這場比賽後，意大利、俄羅斯、美國攜手晉隊。餘下一個席位，將是中國和土耳其之爭。土耳其已有一勝在手，中國則三戰全敗，後者要保持出線希望，只能寄望最弱的阿根廷能擊敗土耳其，但內媒亦認為「爆冷」機會不高。

中國女排今晚將對陣三戰全勝、小組排名第一的意大利，且要盡可能大比分地勝出，才有可能在與土耳其同分時，以局數壓過對方。至於中國今場再輸，則徹底宣告出局。中國女排當前最大的憂慮，除了狀況持續低落之外，就是隊長朱婷很大機會因傷缺陣。教練朗平之前表示：「朱婷確實傷還是挺厲害的，大家能看到，基本上扣不了...我們會和醫生以及朱婷本人商量，可能會讓健康球員沖一衝。」如失去朱婷這得分主力，中國女排的攻守能力都會大為削弱。

隊長朱婷很大機會因傷缺陣。

內媒華體網指出：「面臨現在艱難出線的局面，球迷和郎平指導也都沒有想著能複製里約的奇蹟，接下來的比賽里，郎平也表示會盡可能地讓健康的球員上場。這一番言論基本已經對未來幾場的比賽定了調子，很有可能接下來朱婷會休息...對於比賽成績明顯是已經徹底看淡！」

不過，意大利當前已保證出線，在對中國的這場比賽中會否留力，收起部分主力球員，這可能是中國當前最希望看到的局面。

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責任編輯：陳建錫

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