【新冠疫情】多地呼籲暑假不出省 旅遊業恐再遇冷

南京疫情已至少波及全國7省，中新社報道，當前「多點開花」的傳播為正值旺季的暑期遊造成打擊，多地政府已呼籲暫緩出省遊，在線旅遊平台的退訂數急增4倍，不少人的出遊大計已經泡湯。專家認為，這對旅遊業來說是較大的負面衝擊，但局部區域受挫，還不至於影響整個行業穩步復甦的基本面。

報道指，疫情源頭雖已查明，但傳播鏈還在延長，目前至少已經波及包括江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京在內的7省20市，湖南省尤其嚴重。當地多個景區關閉、限流，建議暫緩出省遊，其中，張家界市所有景區已經關閉；株洲景區、遊樂場所、室內密閉娛樂場所、電影院、宗教場所等人員聚集性場所暫停開放。同時，浙江杭州、溫州，湖北武漢等多地也發布緊急提醒或緊急通知，建議居民暫緩出省旅遊，減少旅途感染風險。

受消息影響，旅遊平台退訂量增加4倍，「去哪兒」數據顯示，29日平台總諮詢量達到日常的3倍；退訂量達到日常的4倍，但少於2021年春節期間退訂。原定下周和家人一起從湖南株洲前往青海的大學生小王，考慮到當地近日出現的病例，選擇退掉機票擇期出行。部分計劃前往低風險地區的遊客仍在觀望，同時準備下周到北京旅行的張女士表示，「機票退票費太高了，看看疫情發展情況再決定。」此外，多個平台已因應疫情，陸續公布免費退訂政策。

中國旅遊研究院副院長唐曉雲指出，多地升級防控等級、限制省外團組出遊，使涉及省市及周邊地區的旅遊業復甦短期承壓。時值暑期出遊旺季，部分消費者因南京疫情推遲或取消出遊，對今年暑期檔旅遊帶來較大的負面衝擊。但從目前情況看，南京疫情尚在可控範圍內，不至於影響旅遊業穩步復甦的基本面。北京聯合大學旅遊學院教授李柏文指出，此次疫情將對旅遊業產生不小的負面影響，提示旅遊供應商要堅持長期「疫中運行」，加強遊客教育，不能因短期未出現疫情，就放鬆防疫要求。

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責任編輯：陳建錫