  • 32°C
香港時間 : 2021731日 (六) 14:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫情】多地呼籲暑假不出省 旅遊業恐再遇冷

社會熱點 13:01 2021/07/31

分享：

南京疫情已至少波及全國7省，中新社報道，當前「多點開花」的傳播為正值旺季的暑期遊造成打擊，多地政府已呼籲暫緩出省遊，在線旅遊平台的退訂數急增4倍，不少人的出遊大計已經泡湯。專家認為，這對旅遊業來說是較大的負面衝擊，但局部區域受挫，還不至於影響整個行業穩步復甦的基本面。

報道指，疫情源頭雖已查明，但傳播鏈還在延長，目前至少已經波及包括江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京在內的7省20市，湖南省尤其嚴重。當地多個景區關閉、限流，建議暫緩出省遊，其中，張家界市所有景區已經關閉；株洲景區、遊樂場所、室內密閉娛樂場所、電影院、宗教場所等人員聚集性場所暫停開放。同時，浙江杭州、溫州，湖北武漢等多地也發布緊急提醒或緊急通知，建議居民暫緩出省旅遊，減少旅途感染風險。

受消息影響，旅遊平台退訂量增加4倍，「去哪兒」數據顯示，29日平台總諮詢量達到日常的3倍；退訂量達到日常的4倍，但少於2021年春節期間退訂。原定下周和家人一起從湖南株洲前往青海的大學生小王，考慮到當地近日出現的病例，選擇退掉機票擇期出行。部分計劃前往低風險地區的遊客仍在觀望，同時準備下周到北京旅行的張女士表示，「機票退票費太高了，看看疫情發展情況再決定。」此外，多個平台已因應疫情，陸續公布免費退訂政策。

中國旅遊研究院副院長唐曉雲指出，多地升級防控等級、限制省外團組出遊，使涉及省市及周邊地區的旅遊業復甦短期承壓。時值暑期出遊旺季，部分消費者因南京疫情推遲或取消出遊，對今年暑期檔旅遊帶來較大的負面衝擊。但從目前情況看，南京疫情尚在可控範圍內，不至於影響旅遊業穩步復甦的基本面。北京聯合大學旅遊學院教授李柏文指出，此次疫情將對旅遊業產生不小的負面影響，提示旅遊供應商要堅持長期「疫中運行」，加強遊客教育，不能因短期未出現疫情，就放鬆防疫要求。

【新冠疫情】內地增30本土病例 南京關閉戶外景區

【南京疫情】南京疫情外溢擴大 北京景區限流 江蘇關閉高速出入口

【南京疫情】Delta擴至7省波及北京 張家界劇場2000觀眾高風險

責任編輯：陳建錫

傳染病 疫情 電影 機票 溫州 武漢 南京 杭州 北京 遊樂場

上一篇文章

【新冠疫情】內地增30本土病例 南京關景區、鄭州限離境（第二版）

下一篇文章

【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
【東京奧運】乒乓馬龍險勝奧恰洛夫 德國老將這樣痴迷中國對手
【東京奧運】絕美空中芭蕾女子彈網 中國朱雪瑩劉靈玲包辦金銀
【東京奧運】絕美空中芭蕾女子彈網 中國朱雪瑩劉靈玲包辦金銀
【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼 「彈網女神」美照流出（多圖）
【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼 「彈網女神」美照流出（多圖）
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚
【東京奧運】兩岸「乒」戒相見！台小將林昀儒輸波後這樣說 陸民狂讚
【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠 形容此戰過癮
【東京奧運】孫穎莎乒乓女單「打哭」伊藤美誠 形容此戰過癮