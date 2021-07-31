【東京奧運】男女混合泳接力添銀 她是中國今屆最大功臣

▲ 中國隊在男女4x100混合泳接力取得銀牌。（新華社圖片）

東京奧運今日（31日）舉行男女4x100米混合泳接力決賽，中國選手徐嘉余、閆子貝、張雨霏、楊濬瑄聯手為中國隊得1面銀牌。 這也是「蝶后」張雨霏在本屆奧運會的第4枚獎牌，她不止 追平了孫楊在倫敦奧運取得的獎牌數，還以2金2銀的成績，成為中國游泳隊史上歷年單屆成績最好的選手。

在賽後訪問中，閆子貝、徐嘉余都為輸掉冠軍感到遺憾，但事實上這次拼到亞軍，已經算是意外之喜。不論國外的專業媒體和游泳迷圈，中國隊在該項目握有世界紀錄，但根本不被看好，預測拿到銅牌已經是最寬容的推薦。這是因為，在去年10月破了世界紀錄之後，徐嘉余、閆子貝、張雨霏和楊浚瑄，雖然繼續組隊參加了多項賽事，不斷的在比賽中尋找四人最佳配合點。但成績就始終沒接近過3分38秒41這個紀錄線，且愈來愈遠。奧運前多更跌至3分44秒左右。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

中國隊在這場決賽的發揮讓人眼前一亮， 閆子貝 首棒游出了52秒56，是個人最佳發揮。後三棒也是相當精彩，尤其是張雨霏的蝶泳。這次以3分38秒86完成，離3分38秒41紀錄線還差了0.45秒。內媒認為，現階段下已是無可挑剔，單是衝著中國隊漂亮打破賽前所有的看低預測，就應該給出滿分。

【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」

【東京奧運】中國女乒將轉會南韓回春十年？田志希這樣回應整容

【東京奧運】絕美空中芭蕾女子彈網 中國朱雪瑩劉靈玲包辦金銀

責任編輯：陳建錫