人行下半年工作會議 堅持貨幣政策「穩字當頭」

人民銀行召開2021年下半年工作會議，要求堅持穩健的貨幣政策，運用多種政策工具，保持流動性合理充裕，引導貸款合理增長，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，保持宏觀槓桿率基本穩定。會議又提出 持續推動人民幣國際化、發展離岸人民幣市場，以及數字人民幣研發試點。

▲ 人行召開下半年工作會議。

會議要求，要大力推動改革開放，加強公正監管，反對壟斷和不正當競爭，促進外貿外資穩定增長，鞏固經濟穩中向好態勢，確保完成全年發展主要目標任務，為加快構建新發展格局提供有力有效的金融支持。會上總結了上半年在防範風險、貨幣政策、重點領域改革的成果，並提出下半年工作重點。

堅持貨幣政策穩字當頭，深化人民幣匯率形成機制改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上基本穩定；加快完善綠色金融體系，推動碳減排支持工具生效，向金融機構提供低成本資金，推動碳排放信息披露和綠色金融評價；密切監測、排查重點領域風險點，落實問責制度，做好重點省份高風險機構數量壓降。

在深化重點領域金融改革方面，穩慎推動人民幣國際化，深化對外貨幣合作，發展離岸人民幣市場。開展跨境貿易投資高水平開放試點；擴大貿易收支便利化試點，支持更多地區特別是中西部地區參與試點；推動外債登記管理改革，完善境外機構境內發行債券管理政策。穩妥推動數字人民幣研發試點。

會議還要求督促指導平台企業對照監管要求全面整改，對虛擬貨幣交易保持高壓，並推動金融業重要立法、深化放管服改革。

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責任編輯：陳建錫