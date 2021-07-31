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【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎

社會熱點 15:26 2021/07/31

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中國女排出局，並創下37年最差奧運成績。

東京奧運今日（31日）下午舉行的女排小組賽，土耳其以3:0大炒弱隊阿根廷，確定以小組第4名晉級的同時，亦將中國女排送出局。打少一場的中國，接下來仍有對意大利、阿根廷的賽事，但即使全取6局、土耳其最後一戰失利，分數及局數仍無法超越後者。無緣八強，是中國女排參加奧運37年來的最差成績。

這場比賽之前，俄羅斯奧委會爆冷3:0擊敗美國隊，令中國女排的出線形勢岌岌可危。因為意大利、美國、俄羅斯奧委會3隊，已經鎖定了小組出線名額，只要土耳其以3:0或者3:1擊敗阿根廷，她們的積分將達到7分，加上淨胜局佔優，將力壓中國隊出線。最終，土耳其如願輕取阿根廷。

無論接下來中國隊戰績如何，這都將是她們的參加奧運以來最差的一次。中國女排之前的最差戰績，要數到1992年的巴塞羅那奧運，而當時仍取得第7名。此外，中國隊還創造了一項新紀錄—奧運史上戰績最差的女排衛冕冠軍。1980年日本、1984年蘇聯，曾由於極特殊的歷史原因，未參加奧運會而放棄衛冕機會。除此之外，之前最弱的衛冕冠軍是上屆的巴西隊，她們在里約奧運會的八強戰中輸給中國，最終排在5至8名這尷尬位置。

中國女排也曾兩度以衛冕冠軍的身份參賽，未能再度奪冠，但也獲得第3名成績。如今在東京奧運會的這支中國女排，可謂連續跌破了多項成績下限。

中國女排以小組尾二出局。

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責任編輯：陳建錫

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