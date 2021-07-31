中疾控：疫苗非百分百保護 接種後感染屬於常態

▲ 中疾控專家指，接種疫苗後感染新冠病毒，在全球範圍內已是常態。

國務院聯防聯控機制今日（31日）召開新聞發布會，中疾控專家表示，接種新冠疫苗後被感染，在全球範圍內已是常態，並不是例外。任何疫苗都不具備百分百保護力，但目前各種變異株仍在可控範圍之內。他又指，中國的防控措施能夠落實到位、疫苗接種率也在全球領先，沒有大規模爆發疫情的現實環境。

中疾控研究員邵一鳴指出，基於在大規模疫情國家進行的研究，可見中國科興疫苗整體保護率，對所有症狀、輕症的保護在65%以上，對預防重症和進ICU監護病房和死亡病例的保護高達87.5%、90.3%和86.3%，這充分說明，中國疫苗可以有效地降低住院、重症和死亡率。現有的研究也顯示，全球各條技術路線的疫苗，對新冠變異株保護力確實呈現一定程度的下降，但是對變異株還是在保護範圍之內。特別是它的中和抗體和保護率，還都是一定程度的存在的。

▲ 中疾控重申中國疫苗有效。

免疫規劃首席專家王華慶指出，當前不同技術路線的疫苗不能互相替換。如首劑接種滅活的，後續只能用滅活疫苗完成第二劑；首劑次接種重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）的，後續接種只能用該技術路線。同時，現階段建議使用同一廠家、同一款疫苗完成接種，除非缺貨得特殊情況。

會上又提到， 初步觀察，已完成免疫接種1年以內的普通人群，暫無必要進行加強針接種。 但是對完成免疫逾6至12個月，且免疫功能較弱的長者、基礎性疾病病人，以及因工作需要前往高風險地區工作的人員，是否有必要打加強針，以及甚麼時間開打，當局正在進行研究。

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