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鄭州雨災後再遇疫情：28人確診新冠 涉醫院保潔及醫護

社會熱點 23:44 2021/07/31

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鄭州雨災後再遇疫情：28人確診新冠 涉醫院保潔及醫護

剛遭遇雨災的河南鄭州市，爆發新一波新冠肺炎疫情，鄭州市疾控中心晚間通報28人確診，涉鄭州市第六人民醫院的保潔及醫護人員。官方承認，疫情暴露院方防控漏洞。

鄭州市疾控中心主任王松強通報，鄭州市是北京分流國際航班的12個第一入境點之一，是全省疫情防控的主要陣地和外防輸入的主要關口，鄭州市第六人民醫院是境外入境人員定點收治醫院。

【新冠疫情】內地增30本土病例 南京關景區、鄭州限離境

中疾控：疫苗非百分百保護 接種後感染屬於常態

周五（7月30日），鄭州市第六人民醫院報告首例新冠肺炎本土病例，隨後報告病例數不斷增加，截至周六（7月31日）下午4時，共報告28例新冠肺炎感染者，其中11例新冠肺炎確診病例，17例無症狀感染者，尚未出現重症病例。

涉鄭州市第六人民醫院

王松強通報，鄭州市此次疫情與國內南京、張家界、成都等地新冠疫情相比，有以下特點：傳播速度特別快；多數病例病毒核酸檢測CT值較低，意味著病毒載量高，可能面臨的轉陰時間較長；此次疫情主要發生在醫院內部，涉及人群包括保潔人員甚至醫務人員，呈現局部散播狀態。

【新冠疫情】多地呼籲暑假不出省 旅遊業恐再遇冷

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王松強通報，此次疫情的發生，即暴露院感控制方面帶來的不利影響，也暴露出少數醫院在落實院感控制方面存在一定的漏洞，各地各單位要紮實做好疫情防控各方面工作，加強隔離點管理，按要求做好健康監測、人員培訓和個人防護，落實生物安全措施，要守牢院感防控底線，加強醫患同防、人物同防，規範診療流程，落實閉環管理，加大核酸檢測頻次，強化重點人群應檢盡檢。

責任編輯：鄧國強

傳染病 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 北京 肺炎 鄭州市

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