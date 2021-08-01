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【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運

社會熱點 00:29 2021/08/01

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【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運

東京奧運周六（31日）晚女排小組賽中，中國女排3比0擊敗意大利女排，收穫東京奧運會第一場勝利。惟中國女排在此前三戰中連環挫敗，加上土耳其以3:0大炒弱隊阿根廷、確定以小組第4名晉級，因此中國女排今戰打敗意大利，也無法扭轉出局命運。

本場比賽前，意大利先後戰勝俄羅斯奧委會、土耳其和阿根廷，取得3連勝，已經提前小組出線。中國女排則先後輸給土耳其、美國和俄羅斯奧委會，遭遇3連敗；再加上周六下午，土耳其以3:0大炒弱隊阿根廷、確定以小組第4名晉級，中國女提前無緣小組出線。

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因此，這場中國與意大利的對陣，實際是中國女排的榮譽之戰。

和之前三場比賽相比，主教練郎平本場比賽對出場陣容做出了調整，隊長朱婷、二傳丁霞以及副攻顏妮都沒有出場，取而代之的是李盈瑩、王媛媛和姚笛。

隊長朱婷、二傳丁霞以及副攻顏妮沒有出場

在沒有了出線壓力的情況下，中國女排本場比賽打得格外輕鬆，全隊各個位置的球員都有不俗表現。

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第一局比賽，中國女排15次進攻得分、5次攔網得分、1次發球得分，對手4次失誤送分，耗時27分鐘，以25比21拿下。

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第二局比賽，中國女排再接再勵，意大利則有點無心戀戰。最終，中國隊耗時28分鐘以25比20拿下。這局比賽，中國隊11次進攻得分、3次攔網得分、1次發球得分，另外10分則來自對手送出的失誤。

第三局比賽，雙方比分緊咬，最後時刻，中國女排把握住機會，以26比24拿下全場比賽。

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責任編輯：鄧國強

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