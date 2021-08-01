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美SEC促中概股示干預風險 中證監：兩國應加強溝通找解方

經濟脈搏 14:49 2021/08/01

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美SEC促中概股示干預風險 中證監：兩國應加強溝通找解方

美國證券交易委員會（SEC）日前發出聲明，要求在美上市的中資企業（中概股）必須揭露中國政府干預其業務的風險，否則將無法在美上市。對此，中證監周一（1日）表示，兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好的政策預期和制度環境。

中證監以答記者問形式發出聲明，指中方注意到美國證券交易委員會（SEC）的有關聲明，特別是對上市的信息披露方面提出了新的要求；兩國監管部門應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決的辦法，為市場營造良好的政策預期和製度環境。

中證監說：

一直以來，我們對企業選擇上市地持開放態度，支持企業依法合規選擇國際國內兩個市場。企業不管在哪裡上市，都應當符合上市地、運營地相關法律法規和監管要求。

內地連環維穩A股 傳中證監與全球主要投行高管會談

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聲明說，「當前，中國主管部門對有關行業進行規範管理，目的是統籌發展和安全，促進市場主體持續健康發展。在製度的製定和執行過程中，中國證監會將與有關部門密切溝通，進一步統籌處理好投資者、企業、監管等各方關係，進一步提高政策措施的透明度和可預期性」。

京：要為市場營造良好政策預期

中證監強調，中國推進改革開放的基本國策堅定不移，金融對外開放的力度會不斷加大。下一步，將繼續推出更多務實的開放舉措，推動中國資本市場高質量發展。

今年以來，中國經濟持續穩定恢復、穩中向好，一大批優秀企業蓬勃發展，資本市場的優質投資標的不斷增多。只要上市公司經營狀況是好的，質量是高的，生態是不斷改善的，自然會得到投資者的青睞。我們對中國資本市場的前景判斷是可預期的，是可持續健康發展的。

路透社日前報道指，年初至今，中國赴美上市的集資規模已達到128億美元（折合約992億港元）。不過，自網約車巨頭滴滴出行（美：DIDI）上市後，遭到內地監管機構審查及監管，準備上市的中概股已暫時擱置計劃，內地科網受及私立教育行業進一步受到監管打擊。

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偽市值管理迎監管風暴？ 中證監主席：嚴打利益鏈條相關方

責任編輯：鄧國強

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