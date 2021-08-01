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吳亦凡涉強姦被刑拘內幕傳出  疑吳母間接「大義滅親」

社會熱點 15:43 2021/08/01

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吳亦凡涉強姦被刑拘內幕傳出  疑吳母間接「大義滅親」

內地男藝人、擁有加拿大籍的吳亦凡，捲入的桃色風波有突破發展，北京市公安局朝陽分局周六突然通報，吳因涉嫌強姦已遭刑事拘留，現正在調查中。坊間傳出，吳亦凡日前才斬釘截鐵否認指控，如今卻出現事態大反轉，關鍵疑是吳母的一個動作。

北京市公安局朝陽分局官方微博周六晚通報，針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

媒體已證實，「吳某凡」便是近日捲入桃色指控的吳亦凡。

吳母認定兒子遭詐騙報警  一查發現強姦指控疑真實

公安部門未公布吳亦凡的具體案情，但網上流傳吳亦凡今次被拘留，涉高達9宗罪項，當中包括「權色交易」、「性賄賂」、「迷姦」等；更有傳警方已掌握證據，包括還原吳亦凡手機的聊天紀錄及酒店影片，以及另有吳亦凡在不知情下被偷拍的影片等。

「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數

網易則報道，吳亦凡涉嫌使用了俗稱「乖乖水」的新型毒品拐騙女性。這些消息，仍未獲內地警方證實。

內地媒體指，吳亦凡和指控他的都美竹，最初都各說各話，都美竹儘管指吳亦凡涉及性罪行，但也一直沒報警，因此公安部門原本無從深度介入；但由於吳母認定兒子遭到詐騙，因此選擇報警處理，豈料經調查之後，背後真相竟是兒子吳亦凡犯下滔天大罪。

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報道所述，這是吳亦凡案突然翻轉的導火線。內地律師吳法天表示如查證屬實，強姦罪會被處3-10年有期徒刑。如涉嫌未成人或者人數眾多，可能會被加重處罰，姦淫不滿14周歲幼女從重處罰，強姦婦女情節特別惡劣的，可處10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑。至於最後會判什麼刑罰，判多久，就要看吳亦凡請來的辯護律師的能力了。

吳亦凡或面臨10年以上、無期徒刑或死刑

另外，吳亦凡是加拿大藉，但是根據屬地管轄原則，只要在中國境內犯罪的都適用於中華人民共和國法律。

吳亦凡代言幾乎全軍覆沒 LV表態暫停合作

失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議

北京藍鵬律師事務所律師張起淮表示，如果最終進入審判階段，吳亦凡被判處有期徒刑等，他將在中國服刑，服刑完之後將會被驅逐出境。

根據中央政法委的官方微博，被刑事拘留的是吳亦凡。微博指在中國的土地，要遵守中國法律，強調不枉不縱，以事實為依據，以法律為準。人民日報的評論指，外國國籍不是護身符，名氣再大亦無豁免權。

責任編輯：鄧國強

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