▲ 【東京奧運】鞏立姣破「夙命」奪女子鉛球金牌 本屆中國田徑首金

東京奧運會田徑項目如火如荼進行，中國鉛球選手鞏立姣在東京奧運女子鉛球決賽奪得金牌，這是中國田徑隊本屆賽事首面金牌，也是中國代表團本屆奧運獲得的第22面金牌。

現年32歲的鞏立姣在決賽6投中，最佳成績是20.58米，以0.79米之差擊敗第二位的美國選手辛達絲奪金牌，新西蘭的亞當絲奪銅。

鞏立姣之前參加過3屆奧運，獲得過第4、季軍和亞軍，第4度征戰奧運最於圓了金牌夢。她獲知奪金後，激動落淚喜言：

這一刻我等了21年，我練鉛球已經21年。人一定要有夢想，我實現了！要感謝國家對我的培育，沒有國家就沒有我。

事實上，鞏立姣的金牌之路一點不平坦。2008年的北京奧運會，鞏立姣在決賽上投出19米20，最後的成績只是第5名。但戲劇性的轉折是，收穫該項賽事銀牌和銅牌的兩名白俄羅斯選手被查出使用了違禁藥品，鞏立姣就這樣遞補成為了銅牌獲得者，並且在11年後的2019年得到了獎牌。

鞏立姣：人一定要有夢想 我實現了

9年前的倫敦奧運會，鞏立姣第一投便擲出20米13的好成績，第五投更是擲出20米22。眼看著一枚獎牌就要收入囊中，在最後一投中，前三投全部失誤的俄羅斯人克洛德科居然一舉投出20米48……鞏立姣和銅牌失之交臂。

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更富戲劇性的是，就在那次奧運比賽的七天後，當時的冠軍白俄羅斯選手奧斯塔普丘克被查出使用了違禁藥品甲基異睾酮，金牌被國際奧委會收回，鞏立姣因此遞補獲得了奧運會女子鉛球銅牌。

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2016年8月，倫敦奧運會鉛球銀牌得主俄羅斯人克洛德科在新一輪重檢後，又被查出服用禁藥——鞏立姣又成為了奧運銀牌得主。

「對我真的太不公平了」，鞏立姣當時在談到她的奧運之旅時頗為感慨，「五年前還是歷歷在目，我回去之後才告訴我第二名，我相信今年的幸運之神一定會站在我這邊」。

但到了里約，鞏立姣卻遭遇了滑鐵盧——用她自己的話說，「我當時太想拿冠軍了，那次打擊還是比較大的」。

鞏立姣坦言，「里約奧運會錯失獎牌，我感覺特別難過，那一陣甚至都抑鬱過」。不過鞏立姣在跌倒的奧運賽場重新站了起來，她曾透露，從2019年開始，隊裡也專門請來了美國的心理專家給她進行「心理按摩」。

責任編輯：鄧國強

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