  • 29°C
香港時間 : 2021801日 (日) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】施廷懋衛冕3米板冠軍 看齊伏明霞郭晶晶

社會熱點 17:17 2021/08/01

分享：

【東京奧運】施廷懋衛冕3米板冠軍 看齊伏明霞郭晶晶

東京奧運跳水項目女子3米彈板決賽周日（1日）登場，中國達成9連霸，施廷懋成為史上第4個連贏2屆的中國選手。施廷懋在頭2輪先後做出向內翻騰兩周半、向後翻騰兩周半，兩跳都取得76.50，以總分153分拋離其他選手，就連第2位的中國隊友王涵也落後13.50分。

施廷懋在第4輪的向前翻騰三周半，難度系數為5跳中最高的3.1，完成度極高，取得77.50分。她於最後一輪用向前翻騰兩周半轉體拿下78分，以383.50分橫掃對手摘金。兩名中國選手的5個動作完全一樣，王涵得銀牌。銅牌得主為美國的彭瑪。

【東京奧運】中國游泳隊收官獲得3金2銀1銅 奪金人數歷史之首

【東京奧運】鞏立姣破「夙命」奪女子鉛球金牌 本屆中國田徑首金

中國自1988年漢城奧運後，於女子3米彈板達成9連霸，此前高敏、伏明霞、郭晶晶都連贏2屆，如今施廷懋看齊這些名將的成就。

「60歲組合」 王涵奪銀

而在網絡上，施廷懋和王涵有一個外號——60歲組合，因為兩人今年都是30歲。雖然年齡相同，但兩人此前的職業生涯經歷卻有著差別。

施廷懋在里約奧運會上已經取得過兩金，隨後又成為了單雙人三米板在三大賽和亞運會的「全滿貫」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運

【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎

而王涵則是此前只能擔任奧運會的替補，東京奧運會才第一次拿到參加奧運會的機會。施廷懋腳上的綁帶。

對於施廷懋來說，能在東京再次閃耀，她直言，「讓人變強的從來都不是金牌，而是通往這塊金牌的道路。你一次又一次直面你的困難和問題，再一次次戰勝它，這是很重要的」。

【東京奧運】馬龍奪乒乓球男單金牌 還創了這紀錄

【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼  「彈網女神」美照流出（多圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【東京奧運】盧雲秀勝出女子風帆 為中國奪第20金
2021/07/31
【東京奧運】盧雲秀勝出女子風帆 為中國奪第20金
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
2021/07/31
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
今日
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
【東京奧運】鞏立姣破「夙命」奪女子鉛球金牌 本屆中國田徑首金
今日
【東京奧運】鞏立姣破「夙命」奪女子鉛球金牌 本屆中國田徑首金
【東京奧運】舉重「三朝元老」呂小軍奪金 37歲因這事不退役
2021/07/31
【東京奧運】舉重「三朝元老」呂小軍奪金 37歲因這事不退役

你可能感興趣

【東京奧運】盧雲秀勝出女子風帆 為中國奪第20金
15:04 2021/07/31
【東京奧運】盧雲秀勝出女子風帆 為中國奪第20金
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
15:26 2021/07/31
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
今日 00:29
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
運動 運動員 水上運動 體育人物 體育賽事 體育項目 網絡熱話 跳水 中國隊 伏明霞

上一篇文章

【東京奧運】中國游泳隊收官獲得3金2銀1銅 奪金人數歷史之首（多圖）

下一篇文章

【東京奧運】鞏立姣破「夙命」奪女子鉛球金牌 本屆中國田徑首金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」
【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼 「彈網女神」美照流出（多圖）
【東京奧運】朱雪瑩、劉靈玲顏值超震撼 「彈網女神」美照流出（多圖）
【東京奧運】舉重「三朝元老」呂小軍奪金 37歲因這事不退役
【東京奧運】舉重「三朝元老」呂小軍奪金 37歲因這事不退役
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
【東京奧運】朱婷為何不早早醫好手傷應戰？告訴你背後故事
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運