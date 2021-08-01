▲ 【東京奧運】施廷懋衛冕3米板冠軍 看齊伏明霞郭晶晶

東京奧運跳水項目女子3米彈板決賽周日（1日）登場，中國達成9連霸，施廷懋成為史上第4個連贏2屆的中國選手。施廷懋在頭2輪先後做出向內翻騰兩周半、向後翻騰兩周半，兩跳都取得76.50，以總分153分拋離其他選手，就連第2位的中國隊友王涵也落後13.50分。

施廷懋在第4輪的向前翻騰三周半，難度系數為5跳中最高的3.1，完成度極高，取得77.50分。她於最後一輪用向前翻騰兩周半轉體拿下78分，以383.50分橫掃對手摘金。兩名中國選手的5個動作完全一樣，王涵得銀牌。銅牌得主為美國的彭瑪。

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中國自1988年漢城奧運後，於女子3米彈板達成9連霸，此前高敏、伏明霞、郭晶晶都連贏2屆，如今施廷懋看齊這些名將的成就。

「60歲組合」 王涵奪銀

而在網絡上，施廷懋和王涵有一個外號——60歲組合，因為兩人今年都是30歲。雖然年齡相同，但兩人此前的職業生涯經歷卻有著差別。

施廷懋在里約奧運會上已經取得過兩金，隨後又成為了單雙人三米板在三大賽和亞運會的「全滿貫」。

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而王涵則是此前只能擔任奧運會的替補，東京奧運會才第一次拿到參加奧運會的機會。施廷懋腳上的綁帶。

對於施廷懋來說，能在東京再次閃耀，她直言，「讓人變強的從來都不是金牌，而是通往這塊金牌的道路。你一次又一次直面你的困難和問題，再一次次戰勝它，這是很重要的」。

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責任編輯：鄧國強

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