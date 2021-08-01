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8月流動性供應缺口將達萬億 人行料補水

經濟脈搏 17:17 2021/08/01

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市場人士分析，8月將有7000億元（人民幣，下同）MLF（中期借貸便利）到期，另有約8500億元的政府債淨融資，預計人行將通過公開市場操作等方式「補水」。

8月流動性缺口或過萬億

7月1日至7月28日期間，人行維持了每個工作日開展100億元逆回購的「慣例」。7月15日，全面降準落地釋放1萬億元長期資金的同時，央行開展了1000億元MLF操作和100億元逆回購操作。29日和30日，央行均開展300億元7天期逆回購操作，表明了穩定月末流動性的態度。

展望8月資金面，專家認為，7月的降準仍不足以填補8月流動性缺口，在政府債券供給增加等因素影響下，人行還需要進行一定的補水。

天風證券固定收益首席分析師孫彬彬表示，從目前數據看，8月將有7000億元MLF到期，另有約8500億元的政府債淨融資，雖然有7月降準釋放的部分流動性支持，但人行還需進行一定操作以維持流動性合理充裕。

分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張

人行超預期全面降準支持實體經濟 穩健貨幣政策取向沒變

光大證券銀行業首席分析師王一峰預計，8月基礎貨幣缺口在5500億元至6000億元，當月MLF到期7000億元，合計缺口達到1.25萬億元至1.3萬億元。

「8月政府債淨融資額可能接近1萬億元，從最近10年來看，也屬於相對罕見的量級。」中信證券固定收益首席分析師明明稱，考慮到8月政府債淨融資規模較大，財政存款可能增加2000億元左右，將對資金面造成一定影響。

料人行有三方式補水

王一峰認為，針對8月基礎貨幣供應缺口，人行補水的方式大致有三種可能。一是小幅縮量續做MLF、放量開展逆回購操作，MLF續做規模或維持在5000億元至7000億元。二是加大再貸款、再貼現量，並縮量開展MLF操作。三是再度降準，最樂觀的情形是在8月份再度降準0.5個百分點，釋放約1萬億元資金，同時縮量開展或不開展MLF操作。

不過，有市場人士認為，在經濟基本面無明顯變化情況下，人行連續兩個月降準的可能性很小。

人行：7月15日全面降準0.5個百分點 釋長期資金約1萬億元

孫彬彬表示，貨幣環境是否更寬松取決於未來基本面的情況。目前來看，當前經濟恢復的基礎並不穩固，距離去年四季度的表現仍有差距。同時，國內外疫情反覆，經濟復甦的不確定性仍存。7月降準後，MLF與LPR利率都沒有調整，可能是基本面尚好，不需要降低相應利率予以對衝。不過，未來即使沒有降準，LPR降低的可能性也仍然存在。

責任編輯：尹航

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