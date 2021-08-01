【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話

尋求衛冕冠軍的中國女排，在東京奧運小組賽吞3連敗後，周六已確定提前出局，無緣進入8強賽，創下1984年參加奧運以來的最差戰績。總教練郎平賽後哽咽地向全國球迷道歉，並表示她「負主要責任」。她並稱覺得教練一職做得真的太累了，隱約透露自己在本屆賽會後可能會離開球隊。

中國女子排球隊在東京奧運中表現低迷，在接連敗給土耳其、美國與俄羅斯後，拿下對戰意大利的首勝，但已無法扭轉出局厄運。

中國女排隊曾先後在1984年、2004年、2016年3次奪得奧運冠軍，戰績輝煌。此前中國女排最差戰績出現在1994年的世錦賽，當時是第8名。這次東京奧運刷新了中國女排戰績最差紀錄。主要原因是陣中的「絕對主力」朱婷受到傷勢影響表現不佳，其他球員狀態也不好。

郎平：我作為教練員 工作沒有做好

中新社報道，主帥郎平周六在中國女排以3：0擊敗意大利隊後哽咽地說，「沒想到這麼早出局，出現這個意外，我負主要責任」，不能因為無緣8強就否定了隊員們過去兩年的了努力。「感謝全國球迷，說聲對不起，確實沒打好，球迷們對我們有期待，我作為教練員，工作沒有做好，沒有做到位」，郎平說。

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郎平賽後接受澎湃新聞專訪時表示，雖然這次比賽，隊員們沒有把訓練中的所有東西打出來，但很多球員是有進步的；「我覺得可能就是我們教練的工作沒做好，大家包袱比較重，遇到困難的時候就是想千萬不能輸，真的是心理壓力太大了」。

郎平：我幹得太累了 也應該休息休息

郎平說，帶領運動員完成使命，她覺得非常光榮。「但是我覺得幹得真的是太累了，也應該休息休息。另外我們也有很多年輕的優秀教練，我們應該讓他們帶領新的中國女排往前衝」。

澎湃新聞刊出評論指出，此前，郎平已確認東京奧運會就是她在中國女排帥位上的收官之戰，雖然郎平的「最後一舞」有些遺憾，但她帶給這支球隊的財富將一直陪伴中國女排。

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責任編輯：鄧國強

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