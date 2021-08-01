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【新冠疫情】增53宗本土確診分佈8省：鄭州全員核酸檢測 張家界半封城

社會熱點 18:30 2021/08/01

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內地新冠疫情擴散至全國多個省市，昨日（7月31日）新增53宗本土確診病例。為防疫情繼續外溢，各地加強防疫措施。鄭州經歷洪澇後，昨日新增12宗本土確診，十萬人連夜展開核酸檢測。張家界因早前出現「魅力湘西劇場群組」導致多人染疫，當地要求市民如非必要，不要外出；公務員改為在家辦公；全市實行交通管制，非防疫工作用車不得上路。

據國家衛健委通報，昨日新增75宗新冠確診病例。其中本土病例佔53宗，江蘇通報30宗為最多，河南12宗，湖南4宗，雲南3宗，福建、山東、湖北和寧夏各有1宗；另有境外輸入病例22宗。

河南鄭州在經歷雨災後，出現12宗新冠確診個案。鄭州市疾控中心主任王松強表示，疫情最先出現在專門收治境外輸入病例的鄭州巿第六人民醫院，患者包括醫院清潔員工、醫護、住院患者等，暴露少數醫院控制院內感染存在漏洞。而市衞健委主任付桂榮已被免職，當局責令市衛健委黨組對鄭州市第六人民醫院領導班子作出調整。

鄭州雨後防大疫 推進全民檢測

河南省疾控中心副主任趙東陽今日表示，省疾控中心有序開展病毒測序，並於近期境外輸入病例毒株進行比對分析，從目前結果來看，這波疫情主要是由Delta病毒株引起。

鄭州雨災後再遇疫情：28人確診新冠 涉醫院保潔及醫護

【新冠疫情】內地增30本土病例 南京關景區、鄭州限離境（第三版）

今日（１日）凌晨起，河南省腫瘤醫院等鄭州地區15家醫院，緊急抽調的2300名醫護人員，陸續趕赴鄭州市疫情防控指揮部確定的二七區、新密市等疫情封閉區、封控區和防控區的數十個街道、社區核酸臨時檢測點，連夜對數十萬市民開展核酸檢測。

截至8月1日16時10分，本輪核酸檢測已完成採樣1244719份，檢測工作目前正在加緊有序推進中。

另外，為防疫情擴散，當局要求鄭州市民如非必要，不要離開，離開鄭州需持有48小時內核酸檢測陰性證明，全市停止非必要人員聚集。同時多個交通樞紐、賓館、酒店和室內密閉公共場所將恢復檢查鄭州健康碼。

鄭州市政府副秘書長李慧芳也指出，會強化源頭防控，針對鄭州市第六人民醫院出現多宗病例，迅速全面排查，實施全員檢測；第二是強化社會防控，發動居民、物業公司、工作單位、賓館酒店等，持續開展重點人員排查，切實築起社區防控網絡。

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南京作為這波疫情的始發地，當地昨日新增確診佔江蘇省通報近一半，有14宗。由7月20日至今，南京累計確診病例204宗；病例主要集中在祿口機場及周邊地區，江寧區及潥水兩區病例佔總量90.7%。

南京暫停開放旅遊景區

自7月28日起，南京祿口機場國內外航線已暫停營運。相關部門已制定機場的總體消殺方案，準備用10天的時間對機場進行全面消毒，同時對機場工作人員居住地及環境正制定消殺方案，進行終末消毒。

由於祿口機場是本輪疫情破口，時值暑期出遊高峰，當局為及時遏制疫情擴散，出台緊急通知，要求全市博物館(紀念館)、圖書館、電影院、網吧、KTV等場所及旅游景區室內區域，暫停向市民及游客開放。各文化旅游場所暫停開放期間，安全保衛人員必須堅持24小時在崗在位，確保場所內部安全。

【南京疫情】南京疫情外溢擴大 北京景區限流 江蘇關閉高速出入口

而位於江蘇省中部的揚州，昨日通報12宗確診病例，屬江蘇省病例第二多的城市。確診者均與南京輸入確診病例及關聯病例有過密切接觸，當中多人曾到棋牌室打牌。

舉報揚州涉疫棋牌室者獎5000元

揚州多名新冠肺炎確診者，曾到訪秋南苑棋牌室，或史可法東路巨集遠棋牌室打牌。相關人員已接受隔離，及進行流行病學調查。

澎湃新聞引援《有獎舉報》消息指，舉報曾到訪涉疫棋牌室，且未被掌握情況的人員，經核實無誤後，給予人民幣5000元獎勵；如被舉報對象核酸檢測為陽性，加倍獎勵。

另外，為防疫情在市內蔓延，揚州市主城區內所有公交車、巡游出租車、網約車以及道路客運班線和旅游包車臨時停運。主城區範圍內的服務類場所除農貿市場、超市、藥店等外，臨時關停。

當地《揚州晚報》也將從8月2日起暫停報紙出版數日，具體恢復時間視管控措施調整情況而定。期間，該報微信公眾號及網站會繼續更新。

【南京疫情】張家界成南京疫情「二傳手」 當地景區全關遊客勸返

【南京疫情】Delta擴至7省波及北京 張家界劇場2000觀眾高風險

在湖南省，4宗確診病例均由張家界通報。當地出現「魅力湘西劇場群組」導致多人染疫，逾2000觀眾成為高風險人群。張家界成為南京疫情外溢的樞紐，現處於半封城狀態。

張家界道路管制禁外出

自今日（1日）起，全市轄區所有道路實行交通管制，管制期間除疫情防控工作用車、運送疫情防控物資車輛、運送急救病人車輛、消防救援車輛外，其他所有車輛不得上道路行駛，違者將由公安機關依法扣留。

各區縣要加強小區管理，原則上不準外出，要制定好相應預案，確保居民的正常生活需要。各區縣要加強小區管理，原則上不準外出，要制定好相應預案，確保居民的正常生活需要。

責任編輯：易燕丹

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