【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山  中學老師發現他爆發力驚人 

中國飛人蘇炳添成為首個晉身奧運百米決賽的中國選手，是繼「欄王」劉翔之後田徑成就最高的中國運動員，31歲的他已是國家隊元老級選手，正在不斷創造歷史。

蘇炳添身高只有1米72，不少網友親暱地稱他為「矮個飛人」。

蘇炳添生於廣東中山市古鎮鎮古一村，據中國媒體報道說，蘇炳添很小的時候就顯露出他的跑步天賦，比如在2歲同齡人還在學走步的時候，他就已經跟在表哥的後面跑步了。

【東京奧運】蘇炳添破亞洲紀錄 史上首名中國選手殺入奧運百米決賽

【東京奧運】蘇炳添殺入100米決賽 今晚8：50見證中國選手衝金

後來到了中學，蘇炳添加入了學校田徑隊，但並沒有接受系統專業的訓練，只是通過在泥巴地裏跑。而據他的中學體育老師楊永強說，蘇炳添上初一的時候個頭很小，也就1米5多點，很不起眼，但在體育課上向來都是活躍分子，彈跳力和瞬間爆發力很強，因此他一眼就相中了蘇炳添。

蘇炳添真正冒起 要數2009年全國田徑賽

2004年11月份，15歲的蘇炳添報名參加了中山市中學生田徑比賽，這也是他首次參加正規比賽，結果出人意料地以11秒72的秒表計時成績在100米的比賽中獲得冠軍，並因此進入了中山市體校田徑教師寧德寶教練的視線。

同年12月，蘇炳添獲得中山市體育運動學校錄取，開始接受系統的專業化訓練。

2006年12月，蘇炳添又因為比賽成績優異被招進廣東省田徑隊進行更高級別的訓練。在省隊的系統訓練下，蘇炳添的水平進一步提高。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

此時，他雖未成年，但已經參加了成人組的比賽：在全國城市運動會上，他獲得了100米第五名的好成績，在2008年的全國室內田徑錦標賽上，蘇炳添就以100米10秒47的成績奪冠。

擁於暨南大學碩士專業學歷

蘇炳添的真正冒起，要數2009年全國田徑賽，2010年開始代表中國隊出征亞運會，至今年已是第3度出征奧運會，直至2015年，他在美國尤金田徑賽跑出9秒99，成為首位突破10秒大關的非歸化亞洲運動員。

連同今次奧運，蘇炳添過去6年一直保持高水準表現，合共8次造出10秒內成績，而今次的9秒83，更是首位亞洲跑手跑入9秒9以內，是亞洲歷來最佳。另外他亦保持60米亞洲紀錄，成績6秒42。

蘇炳添也擁有高等學，他畢業於廣州暨南大學經濟學院國際經濟與貿易碩士專業，他的妻子是小學同學林艷芳，兩人育有一名3歲兒子。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解