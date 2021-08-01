【東京奧運】第24金！羽毛球兩岸大戰 大陸球后陳雨菲女單奪冠（第二版）

東京奧運會今晚（1日）羽毛球女單金牌戰，中國大陸選手陳雨菲以2:1戰勝中華台北選手戴資穎，奪得中國隊的第24枚金牌。

第一局陳雨菲以21-18取得首局的勝利；第二局戴資穎以21-19將局分改寫為1-1；決勝局陳雨菲以20-17獲得本賽比賽的賽點，也是這次奧運會女單奪金點，陳雨菲以21-18取得這一局的勝利。就此陳雨菲在這場女單決賽裡2-1戰勝戴資穎，獲得東京奧運會女單金牌。本場金牌站持續了長達81分鐘。

陳雨菲23歲女單世界排名第2位，東京奧運會小組賽陳雨菲兩戰全勝，八強戰2-0淘汰韓國天才少女安洗瑩，半決賽陳雨菲2-1戰勝隊友何冰嬌。世界排名第一的戴資穎小組賽三連勝，八強戰2-1戰勝泰國的因達農，半決賽2-0戰勝印度的辛杜。

陳雨菲與戴資穎本場比賽前交戰18次，陳雨菲3勝15負落後。2019年的年終總決賽，陳雨菲曾2-1戰勝戴資穎，隨後2020年1月的馬來西亞大師賽陳雨菲再次2-0戰勝戴資穎。2020年3月的全英公開賽，陳雨菲以19-21、15-21不敵戴資穎。

▲ 中華台北選手戴資穎（左）中國選手陳雨菲（右）

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責任編輯：李冰琪

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