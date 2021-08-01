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葉璇談吳亦凡涉嫌強姦被拘：抓得好 看誰敢潛規則亂睡

社會熱點 22:48 2021/08/01

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葉璇談吳亦凡涉嫌強姦被拘：抓得好 看誰敢潛規則亂睡

擁有加拿大籍的內地男星吳亦凡，涉嫌強姦罪被刑事拘留，消息震撼娛樂圈。官媒紛紛評論事件，而近年主力在內地發展的香港藝人葉璇亦發聲，在內地社交媒體留言稱，「這個典型抓得好，以後看誰還敢潛規則亂睡」。

葉璇周日（1日）在微博上留言稱，「這個典型抓得好，以後看誰還敢潛規則亂睡」，評論迅即引起網民關注，標籤「葉璇 這個典型抓得好」一度衝上熱搜榜第一名。

有網絡輿論認為，葉璇道出了不少娛樂圈內外人士的心聲，配上葉璇警察造型的頭像，這番說辭似乎更有說服力，形容葉璇是娛樂圈第一敢說之人。不過，也有部分網民對葉璇的做法並不買賬，他們認為葉璇是來蹭熱度的。

事件被指撕破部份偶像虛偽外表

而北京市公安局朝陽分局周六晚發布消息，指加拿大籍30歲的內地男星吳亦凡，因涉嫌強姦，目前被刑事拘留。事件被指撕破部份明星偶像的虛偽外表，之後，多家內地官媒發表評論稱，必須盡快矯正畸形追星，打擊「飯圈（粉絲圈子）」文化，更要斬斷無底線炒作明星的幕後資本黑手。

「男神」吳亦凡捲桃色指控遭品牌割席 他這樣反擊

吳亦凡形象插水內地商務合作全解約 他經濟損失或達這個數

新華社旗下《瞭望東方周刊》報道指，吳亦凡的「飯圈」是圈中餿臭的最典型代表。

《瞭望東方周刊》報道指，吳亦凡的「飯圈」是圈中餿臭的最典型代表。早在2017年，吳亦凡粉絲發明的網絡用語「坐地排卵」就曾名列當年最令人作嘔的網絡用語。如今，吳亦凡被刑拘，其粉絲建群商討怎麼救吳亦凡，違法、法盲言論比比皆是。有人說「吳亦凡有5,000萬粉絲，解放軍和警察隊伍加起來也就500萬，完全可以救出來」，有粉絲商討「劫法場」。

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報道稱，從深層次看，誘導粉絲沉浸惡臭「飯圈」的還有幕後黑手。這種黑手掌握於明星背後的資本大佬，誘導未成年人應援集資、高額消費，鼓動粉絲攀比炫富、奢靡享樂以及號召粉絲、僱用網絡水軍「養號」刷量控評，說到底還是為了炒作明星、維護「飯圈黏性」，最終從明星流量中獲取巨大經濟利益。打擊「飯圈」文化，更要斬斷無底線炒作明星的幕後資本黑手。

央視網評論稱，近年娛樂圈出現極端「飯圈文化」，在一種「爹不親，娘不親，只有我家哥哥親」的畸形觀念下，一些年輕人為追星，耗費巨大人力、財力、精力，粉絲間更不惜互撕、人肉，網絡暴力事件頻現。

吳亦凡代言幾乎全軍覆沒 LV表態暫停合作

警方證實吳亦凡曾「食」女網紅 但案中有案

失去最後一個代言！LV宣布與吳亦凡解約 曾稱暫停合作惹議

吳亦凡涉強姦被刑拘內幕傳出  疑吳母間接「大義滅親」

責任編輯：鄧國強

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