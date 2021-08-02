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中美「溝而不通」 對抗和衝突分得開？

國情動向 09:43 2021/08/02

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中美阿拉斯加後「第二回合舌戰」，天津會談相對沒有那麼搶眼，但字裏行間信息量一樣不小。美方會上強調「不尋求衝突」，字面意思雖與中方的大國關係觀頗為相似，但兩者內裏實質存在鴻溝。中美對這幾個字的認識差距難以收窄，話語角力勢愈加激烈，而新冠病毒溯源議題，很可能是中美關係眼前又一地雷。

美國常務副國務卿舍曼（Wendy Sherman）上周在天津，先後與中國外交部副部長謝鋒、國務委員兼外交部長王毅會談，是為拜登政府至今訪華最高級官員。

中美天津會談儘管一如外界預期，實質成果寥寥，但從好的一面看，中美保持溝通總好過中斷接觸。美方今次強調「不衝突」，嘗試為中美關係設立「護欄」，作為安全網和底線，也算是難得的正面動向。

「不衝突」幾隻字聽上去固然很柔和，而且有種熟悉之感。因為中方的中美關係觀一直是：「不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏，構建新型大國關係。」中方這主張在奧巴馬年代已經有之。

然而，此「不衝突」非彼「不衝突」。

據美國國務院聲明，舍曼向中方說的是，美國歡迎與中國高強度競爭（welcomes the stiff competition），美方有意繼續增強自身競爭能力，但並不尋求與中國衝突（do not seek conflict）。

按文意推理，美方講的「不衝突」，指的看來只限於「不爆發軍事衝突」，但除此以外甚麼都可以發生，也就是伴隨「不衝突」的「高強度競爭」。

對美方來說，技術封鎖、打壓華為不算衝突，而是高強度競爭；抹黑新疆「種族滅絕」、「強迫勞動」不算衝突，而是高強度競爭；找軍用運輸機降落台灣、挑戰中國主權底線，也沒有引致軍事衝突，只是高強度競爭。

【中美角力】東京奧運開幕前 日媒：北京冬奧後這天更關鍵

美方這種「不衝突」邏輯，與中方的根本水火不容。

對中方來說，「不衝突」與「不對抗」是同一項，密不可分，而且需要伴隨「相互尊重、合作共贏」。

中方講的「不衝突」涵意顯然比美方的廣得多，美國搞科技壟斷、制裁打壓，就是衝突；美國造謠抹黑、賊喊捉賊，就是衝突；美國即使不明刀明槍，暗中搞顛覆滲透、分裂中國，當然同樣就是衝突。

舍曼強調「不衝突」其實無新意 謝鋒這樣一語道破

「不衝突」三隻字誰都聽得懂，但中美雙方對此的理解偏偏大不同。

謝峰今次在天津會談，就針對了拜登政府提出美中「競爭時競爭，合作時合作，對抗時對抗」講法，炮轟這只是「障眼法」，對抗遏制是本質，合作是權宜之計，競爭是話語陷阱。

就中方而言，美國搞對抗就等於尋求衝突。謝峰說，美方有求於中方時就要求合作，在自以為有優勢的領域就脫鉤斷供、封鎖制裁，為了遏制中國，衝突對抗也在所不惜。「壞事做絕，還想好處佔盡，天下哪有這樣的道理？」

中國新駐美國大使秦剛人如其名 善於剛猛回應尖銳提問

對於美方提出設立美中關係「護欄」，中國外交部發言人趙立堅亦稱，設立行為規範必須由雙方商定，遵循平等互利原則，以維護雙方利益為導向，對雙方都有約束力，而不能是美國單方面給中國設立行為邊界。

這也反映了，中美雖然在阿拉斯加後保持了接觸，實際上打破了特朗普時期中美對話機制中斷之局，只是有「溝」不等於「通」；中美高級官員坐在一起對話，並不代表能理解對方立場，遑論達成共識。

中美話語權之爭看來還會在天津後激化......（中略）......與中國對抗（亦即中方眼中的衝突）既是美國政治生態大環境施壓拜登的方向，同時也是拜登政府內在所需......（中略）......新冠病毒溯源很可能就是中美接下來對抗／衝突一大議題。全球疫情令美國為首西方......

（節錄）

【全文訂戶專享︰中外廣角鏡——中美對抗衝突難分界 病毒溯源水火難容

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撰文 : 連兆鋒

欄名 : 中外縱橫

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