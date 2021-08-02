▲ 【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神

東京奧運男子100米跑決賽中，中國飛人蘇炳添雖衝擊獎牌失利，但他已是史上首名晉級奧運百米決賽的中國選手，創造出歷史；而他半決賽跑出9秒83的個人最好成績，大大提升了9秒91的原亞洲紀錄。雖敗猶榮的他，賽後受訪時不忘感謝中國百一米「欄王」劉翔，並透出他們倆之間的情誼。

蘇炳添在周日（1日）晚的男子百米跑決賽中，跑出9秒98，得第六名未能取得獎牌。

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蘇炳添賽後接受媒體採訪時，他也再次感謝了「領路人」和「幸運星」劉翔。他談劉翔時說：

其實我跟翔哥一直都有聯繫，他也不斷地鼓勵我、支持我。我第一次突破10秒大關的時候，翔哥也在現場。 翔哥對我來說，他不光是我的偶像，也是我的幸運之神。我非常感謝他，因為他是我們中國田徑隊的開路人。

蘇炳添形容，「如果沒有他（劉翔）的話，我們可能很多人沒有想法——要站在奧運會的決賽場上，我們亞洲人也能夠拿到奧運會冠軍」。

蘇炳添：劉翔是中國田徑隊開路人

對於今戰的成敗，蘇炳添指出，「這麼短時間還能突破十秒，我已經非常開心了，達到了我對自己的目標」。

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蘇炳添又說，奧運延期對他可能是個好事情。「2020年5月底我訓練過度，左肩有點骨裂，所以就調整休息了一下......記得看到要取消所有的國際比賽，我自己就請假回家了，所以我2020年一場比賽都沒參加過」。

談打破紀錄，蘇炳添指出，「我一直覺得我們中國人能夠跑到9秒85，即使我做不到，我也希望後面的人能做到」。

另外，中國田協發賀信，形容蘇炳添展示中國速度，實現中國田徑人夢想。

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責任編輯：鄧國強

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