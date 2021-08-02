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【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

社會熱點 11:25 2021/08/02

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【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

東京奧運田徑項目重頭戲，男子100米賽跑，中國運動員蘇炳添破天荒闖入決賽，在第6線跑出9秒98成績，獲得第6名。蘇炳添是首名打破100米賽跑10秒大關，以及晉身奧運會百米飛人決賽的中國及亞裔人，獲得第6已是無比成就。蘇炳添在東京奧運百米飛人晉級過程中，每個動作都受到注目，他在預賽、準決賽和決賽更有3個「神秘動作」，3個都有意思。

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預賽：收步回頭看對手

周六（7月31日）男子100米預賽，蘇炳添在第4場小組賽跑出10秒05，以小組第2名成績輕鬆晉級準決賽。

蘇炳添在這場預賽衝刺階段明顯減速，接近終點時，他還看了看左邊第一道的追趕者，然後僅比對方慢0.01秒衝線。

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蘇炳添賽後笑稱：「他追我太緊了，我看他一下，示意他別追我，給點面子。」

其實蘇炳添知道，當晚預賽小組前3名就能晉級，不需要盡全力，以免受傷得不償失。他自己定了一個目標：「10秒1左右，正常發揮，不需要太多發力。」

蘇炳添預賽後已流露出對決賽的渴望：「我現在還沒有絕對實力晉級決賽，只能是盡力拼一拼。如果下一場能破10秒大關，進決賽沒問題。」

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準決賽：神秘的1厘米

周日（8月1日）準決賽，蘇炳添跑出了9秒83，在準決賽兩個小組間首名出線，並創下亞洲紀錄，同時成為首位晉級奧運會男子100米跑賽決賽的中國人、亞裔人。

蘇炳添賽前表示：「把準決賽當決賽跑。」比賽發槍前，他揪了揪緊身衣，雙手合十，大拇指與食指擺出一個「一厘米」的手勢。

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賽後被問及這手勢意思時，蘇炳添說這是提醒自己「進步一點點就好」。

蘇炳添站上起跑器，頭埋得很低。槍響，他衝出起跑線，反應時間0.142秒，8人中排名第3。他一路加速，第一個衝過終點。他緊握拳頭忘情怒吼，坐在地上等待大屏幕打出成績。

蘇炳添與美國選手貝克爾（Ronnie Baker）同樣是9秒83，但蘇炳添比對手快了0.002秒，小組第1。蘇炳添開心得雙手拍地！他何止進步了一點點，而是把個人最好成績整整提高了0.08秒，創造了新的亞洲紀錄。

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決賽：太陽穴發功

周日晚百米飛人決賽，蘇炳添走上跑道，調整起跑器，還跟工作人員借了把尺子丈量。他嘗試著起跑，敲了敲緊繃的大腿，之後他閉上眼睛，把雙手食指放到太陽穴處。

記者這個動作是甚麽意思，蘇炳添解釋：「我想要更加集中一些，更加專注。」他說，站在決賽跑道，自己已經勝利。

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決賽開始前，東京新國立競技場突然滅燈，只有八條跑道熠熠生輝，上面相繼閃現出五環的立體標志，東京的城市風光，最後介紹了8名運動員。

蘇炳添說：「我肯定不如他們幾個緊張，我只是希望在決賽中不要失誤，盡可能發揮水平，不要跑太差。」

決賽槍響，飛人一騎絕塵。意大利選手雅各布（Lamont Marcell Jacobs）以9秒80，破歐洲紀錄拿下金牌美國選手克里（Fred Kerley）以9秒84摘銀，加拿大選手德哥拉塞（Andre de Grasse）9秒89獲得銅牌，後兩者均創個人最佳紀錄。

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蘇炳添雖然只獲第6，但他2個小時間，已跑進了10秒大關。「對我來說，這麽短的時間內還能突破10秒，我覺得已經非常開心。」

蘇炳添8月5日還會代表中國隊參加4×100米接力賽，屆時他說不定又會有新動作。

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責任編輯：連兆鋒

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