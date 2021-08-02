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財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低

經濟脈搏 11:18 2021/08/02

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財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低

財新7月中國通用製造業採購經理人指數（PMI）降至50.3，較6月下降1個百分點，創出15個月新低。期內新業務總量重現下降，為14個月以來銷量首次下降，這是指數下降的主要因素。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，7月製造業擴張勢頭邊際放緩，市場供給繼續擴張，需求開始承壓，企業在增加僱員和原材料採購方面謹慎。通脹壓力部分得到緩解，製造業企業家對未來依舊保持樂觀，但已低於長期均值。

他表示，目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力仍較大，企業家信心亦需呵護。

新業務一年多來首降

財新傳媒和研究公司Markit周一（2日）公布，7月中國通用製造業採購經理人指數（PMI）降至50.3，較6月顯著下降1個百分點，創出15個月新低。

此前5月該值升至52，為年內最快增速；3月時為50.6，創11個月低位。

內地27省份上半年GDP數據出爐 廣東領跑

專家料全年經濟增長8.5-9% 末季增速回落

受疫情衝擊，去年2月該PMI大幅下挫至40.3，創2004年4月調查開啟後最低。5月報50.7，開始進入擴張區間；11月升至54.9，創十年高位。該指數高於50表明製造業活動擴張，低於50表明萎縮。

分項看，7月新業務總量重現下降，為14個月以來首次下降，這是造成指數下降的主要因素。企業表示，產品出廠價格上揚，抑制了客戶需求；同時，疫情繼續困擾海外銷售。

另一方面，產出連續第三個月增長放緩，為16個月來最低。

7月供應鏈仍存延誤。據反映，原料短缺加上疫情造成的運輸延誤，導致供貨速度下降。

7月產能壓力放緩，用工規模則大致持平，未能延續6月的上升態勢。

業界樂觀度下滑至3個月低點

最新調查數據顯示通脹壓力也有所減弱。投入品價格整體雖仍顯著，但已回落至去年11月後最低。成本上揚，主因一系列原材料漲價，以及運輸費用增加。

分析師：GDP遜預期是降準原因之一 宏觀政策要更積極擴張

【中國GDP】經濟3駕馬車跑得快過預期  內需動力持穩

對未來一年的增長前景，業界樂觀度下滑至3個月低點。

財新製造業PMI與官方數據走勢一致。

國家統計局昨日發布的數據顯示，7月官方製造業PMI降至50.4，低於上月0.5個百分點，且不及市場預期。統計局稱，部分企業集中進入設備檢修期，加之局部地區高溫洪澇災害等極端天氣影響，製造業擴張力度有所減弱。

責任編輯：鄧國強

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