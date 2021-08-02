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吳亦凡瘋狂粉絲稱想劫獄  央視抨「飯圈」腦殘

社會熱點 12:13 2021/08/02

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吳亦凡瘋狂粉絲稱想劫獄  央視抨「飯圈」腦殘

北京朝陽警方周六（31日）通報，擁有加拿大籍的藝人吳亦凡因涉嫌強姦被刑拘。內地社交媒體體之後封禁吳亦凡本人、以及與之關連的粉絲帳號，但粉絲們卻不斷開新話題、更甚者建群組商討怎麼救吳亦凡，有人揚言「劫法場」。

吳亦凡事件被指扯下偶像虛偽外表。官媒則藉事件指，內地瘋狂追星行為要整頓，甚至罕有地形容極端粉絲是腦殘。

北京朝陽公安31日發布消息稱，針對網路舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

警方刑拘  說明已經掌握決定性證據

隨後，吳某凡被證實為吳亦凡。雖然吳亦凡目前並未被定罪，但是警方刑拘這一行為，說明已經掌握了決定性證據。

輿論場上，一方面有人支持整頓不法藝人，另一邊則有吳亦凡粉絲仍表態「撐」偶像。

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在社交平台上搜索「吳亦凡救援群」類似關鍵詞，能查到數十個相關群組。網上已經流出多張吳亦凡粉絲群聊天紀錄，瘋狂粉絲著急出謀劃策想「解救」吳亦凡，比如有人獻出「攻陷俄羅斯、歐洲」的計謀，還有人揚言，「吳亦凡有5000萬粉絲，解放軍和警察隊伍加起來也就500萬，完全可以救出來」。

在一個擁有1000多人，叫做「吳亦凡救援群」的群組中，有人如真似假的討論「解救哥哥吳亦凡」行動，有粉絲聲稱想帶鏟子挖隧道，想方設法要要幫哥哥越獄。

央視網：吳亦凡粉絲走火入魔

央視網1日中午對此發文評論吳亦凡刑拘一事，指吳亦凡那些走火入魔的粉絲該清醒了。

文章直言，現實中的不少明星「飯圈（粉絲組織）」，早已經成為沒有底線、三觀淪喪的怪圈，開展「大掃除」，整治「飯圈」亂象，規範「飯圈」文化已經迫在眉睫，對腦殘青少年，家長該教育教育，學校該處罰處罰，成年了的有違法行為該進去就進去，重症必須猛藥。

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責任編輯：鄧國強

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