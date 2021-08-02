【新冠疫情】內地再增55本土確診 南京疫情擴至15省涉Delta

內地新冠肺炎疫情持續，昨日（1日）新增98宗確診，本土病例佔55宗，涉及8個省份。南京疫情傳播鏈進一步擴大，外溢至全國15省。多地省疾控中心展開病毒測序後，證實當地疫情主要由Delta變異病毒株引起，現正收緊防疫措施，提醒民眾「非必要不出省、不離市」，防止疫情繼續蔓延。

國家衛健委通報，昨日新增98宗新冠肺炎確診個案，本土病例佔55宗，當中江蘇通報40宗為最多，湖南7宗，北京及湖北各2宗，山東、河南、海南及雲南各1宗；另有43宗境外輸入病例。

這波疫情的爆發地南京，昨日新增11宗本土確診，自上月20日爆發以來，已累計報告本土確診病例215宗。南京祿口機場成為防疫破口，傳播鏈蔓延至全國15省，河南、北京、山東、重慶、海南、湖南、福建、四川、湖北、寧夏、安徽、廣東、遼寧和雲南，均有出現與南京關聯的感染病例。其中河南及重慶衛健委都通報稱，確診病例由Delta變異病毒株引起；北京市也公佈確診病例感染Delta變異株，並與南京疫情高度同源。

孫春蘭南京調研：堅決阻斷疫情擴散

中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭在上周四至周日(7月29日至8月1日)，到南京展開調研疫情防控工作，聽取當地工作情況匯報。孫春蘭稱，要深入查找漏洞，針對問題癥結，落實各項要求和壓實責任，從嚴從緊抓好各項防控工作，要堅決阻斷疫情擴散。

由於南京疫情在機場爆發，人員流動大， 有正值暑期，造成一定範圍擴散。孫春蘭指，要對機場及周邊地區人員轉移集中隔離，開展終末消毒，防止病毒再次傳播。

調研期間，孫春蘭組織有關部門和專家，對全國疫情形勢進行了研判，向湖南、河南派出工作組。她強調，外防輸入始終是疫情防控的重中之重，一刻都不能放鬆。

南京祿口機場所處的江寧區最新通報指，全區將於8月2-3日開展第四輪核酸檢測。此外，當局呼籲轄區內所有居民「非不要不外出」。

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經多方配合，南京疫情稍有回落，但揚州市則爆發另一輪疫情。揚州昨日新增26宗本土確診病例，屬江蘇省通報最多疫情的城市。

揚州棋牌室恐成另一疫情傳播點

據揚州官方通報，一名來自南京的6旬老太到揚州後，與其姐姐同住，結果雙雙被確診為新冠肺炎。後來的流調報告顯示，倆姐妹曾多次到兩間棋牌室打牌。讓棋牌室成為揚州本輪疫情的「風暴眼」。

棋牌室附近一家做廢品回收的店主透露，該棋牌室空間很大，能容納一百多張麻將桌。適逢節假日，來打牌的人會坐滿現場，平日也就只有二、三十桌。

澎湃新聞引述《新華日報》消息，江蘇省長吳政隆在揚州市檢查指導疫情防控工作並主持召開調度會，他指出這次揚州疫情發生早，但發現比較晚。在人員聚集的密閉場所，老年人居多，現在情況尚未見底，防控形勢十分嚴峻復雜。

揚州當地現已隔離管控，和加快重點人群篩查，盡快將所有潛在感染者全部找出來。

另外，揚州交通防控也全面加強，除全面暫停進出揚州的國內航班，亦關閉揚州周邊20個高速公佈收費站出入口。

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南京疫情早前蔓延至湖南張家界，多名觀看「魅力湘西」演出的觀眾確診新冠肺炎，另涉2000多人屬高風險人群。而張家界昨日新增3宗本土疫情，佔湖南省通報近一半。

鐘南山憂張家界2000觀眾難追蹤

中國工程院院士鍾南山在廣州出席一個峰會時表示，雖然南京的感染人數明顯比張家界多，但他不太擔心。他解釋稱，南京祿口國際機場附近社區集中爆發疫情，感染人群職業較為集中。南京市政府及時採取了防控措施，如對祿口街道封閉管控、全民核酸檢測等，疫情整體可控。

但對於張家界的疫情，鐘南山認為仍是未知數。因為在張家界的「魅力湘西」演出中，2000多人聚集在劇場一起看演出，在這樣的封閉環境裡，所有觀眾現時需要追蹤及檢查，亦要追蹤他們的密切接觸者、難度很大，且涉及大量的資源開支，問題難以完全解決。

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至於剛經歷完洪澇的河南鄭州，官方通報此次疫情主要發生在作為境外輸入定點收治醫院的鄭州市第六人民醫院，涉及人群包括保潔人員、醫務人員，呈現局部散播狀態。該醫院現處於閉環管理狀態，院黨委黨委書記改由郝義彬擔任。

鄭州暫停聚集性活動

據河南省通報，鄭州疫情主要為Delta變異病毒株引起，要求確保將疫情控制在最小範圍內。中高風險地區暫停一切聚集性活動，低風險地區暫停100人以上聚集性活動審批。

鄭州當局也宣佈，自今日10時起 ，在鄭州市域範圍內各高速公路站及國省乾道，設立離鄭「個人核酸證明查驗服務點」，查驗駕乘人員48小時內核酸檢測陰性證明。無證明者，實行勸返。

當地教育局通報稱，全市暫停暑期相關活動，各學校一律不得安排學生返校，校外線下培訓一律暫停。

責任編輯：易燕丹

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