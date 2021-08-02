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【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應（有片）

社會熱點 13:42 2021/08/02

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【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應

東京奧運會場上，美國媒體在賽後採訪中國游泳隊時，質疑中國隊落實禁用興奮劑的措施是否足夠，「中國蝶后」張雨霏回應時淡定地說，中國選手是全世界接受尿檢最多的。而新華社形容，美媒這一題問是「暗藏殺機」。

楊濬瑄、湯慕涵、張雨霏和李冰潔在29日的女子4x200米自由泳接力決賽中奪金，出人意料地打破奪標熱門澳洲和美國的「金牌夢」。

奧運會一般接力比賽的賽後發布會，各隊只需要派出兩位選手出席，但是中國隊四名功臣全部出現在了發布會上，立刻被中外媒體的問題「淹沒」了。

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美媒《今日美國》記者提了兩個問題，第一個李冰潔回答，問道「在最後一棒時是否擔心會被萊德茨基追上逆轉」。

新華社形容美媒提問「暗藏殺機」

而第二個問題，則被新華社形容為美媒「暗藏殺機」－－請四位中國選手回答，從2020年3月新冠疫情在全球蔓延以來，美國沒有停止過興奮劑檢查，你們接受興奮劑檢查了嗎？能具體說出你們接受過多少次檢查嗎？

新華社報道指，張雨霏迅速反應過來，硬氣回答：

從去年3月到現在，中國一直在進行興奮劑檢查，從來就沒有停止過，可以說在奧運會前有越來越多的檢查。具體檢查數字我真是記不清楚了。我記得網上有數據統計，中國運動員接受興奮劑檢查的次數是全世界最多的！

在過去六屆奧運會女子4x200米自由泳接力比賽中，美國獲得了5屆冠軍，唯一的例外是在2008年北京奧運會上被澳洲搶得一金。澳洲則在2019年韓國光州游泳世錦賽時摘金並打破世界紀錄。

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責任編輯：鄧國強

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