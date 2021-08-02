【東京奧運】中國女排收官戰15:25登場  首對壘阿根廷

中國女排將在東京奧運會小組賽末輪迎戰阿根廷，此戰今天（2日）下午3點25分登場。這一場不僅是中國隊在本屆奧運會的收官戰，也是首次在奧運賽場與阿根廷爭鋒。中國女排實力在對方之上，分析指如能正常發揮，當勝場收官。

中國女排在今屆東奧分組賽已連輸三場，加上俄奧委會日前克敗土耳其，中國已的未戰先出局，今次對阿根廷無論勝敗也不能逆轉結果。

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阿根廷女排在2016年里約奧運會首獲參賽資格。當屆比賽中國和阿根廷分在不同小組未曾碰面。東京奧運會小組賽收官戰，將是中阿兩隊在奧運賽場的第一次交手。

中阿在奧運賽場第一次交手

上輪挑戰領頭羊意大利，中國女排在大局已定的情況下輕裝上陣，較為充分地發揮了水平，3-0力克宿敵奪下小組賽首勝。本屆奧運首次進入先發陣容的主攻李盈瑩、副攻王媛媛和二傳姚迪都有不錯表現。與阿根廷一戰，如無意外，三人仍會被委以重任。

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第二次征戰奧運會的阿根廷女排是B組中實力最弱的。該隊雖在小組賽遭遇4連敗且未能斬獲勝局，但挑戰諸強時還是敢於放手一搏。

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特別是上輪對陣土耳其，在對方獲勝即可確保出線的情況下，阿根廷力拚到底給土耳其製造了不少麻煩，三局較量開局階段都曾領先。與這樣重在參與、全力衝擊的球隊交鋒，中國女排還是要正視對手，全力抓好開局。

小組賽末輪對壘阿根廷，是中國女排在東京奧運會的收官戰，也是球隊這一奧運周期的最後一場比賽，甚至大概率是主帥郎平帶隊參加的最後一戰。

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責任編輯：鄧國強