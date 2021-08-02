【東京奧運】從11連敗到戰勝戴資穎奪金 陳雨菲坦言曾一度失自信

東京奧運會羽毛球女單決賽，中國選手陳雨菲2-1戰勝中華台北選手戴資穎，是中國羽毛球隊時隔九年再奪得該項目金牌。

在過去的對戰中，戴資穎可謂是一名讓陳雨菲感到頭疼的對手。截至2020年的全英公開賽，陳雨菲與戴資穎交手18次，戰績3勝15負，其中陳雨菲更曾在戴資穎手上嘗過11連敗的滋味。

提到這個強大的對手，陳雨菲稱贊其「球商高、力度好、技術也很好，對自己的特點打法很清晰，知道在關鍵分時如何處理，也知道什麼時候該用怎樣的技戰術。」

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兩人多次對壘，陳雨菲直到在2019年全英公開賽，才在戴資穎手中取得首勝。她坦言，自己曾一度沒有自信，在賽場上重遇戴資穎時，心理上面對一定壓力。

不過，陳雨菲沒有輕易放棄，她提到，已經輸了11次，再多輸一次，12次、13次都沒有關係，還不如放開去打，「能把自己的所有都發揮在場上的話，不管輸11次還是21次，都沒有遺憾就可以了！」

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2019年旗開得勝後，陳雨菲開始逐漸在與戴資穎的對戰中取勝，但她仍覺得自己與戴資穎有一定差距，「就是雖然有贏，已經慢慢開始有贏球，然後有贏2、3次，但是技術方面、戰術方面、經驗方面，她都還比我要好一些，我覺得自己還是需要再更加努力訓練，然後才能有機會再次戰勝她。」

陳雨菲也強調，「如果覺得翻過這座大山了，心態上、思想上就出現鬆懈，其實就還是不行。」

東京奧運羽毛球女單決賽，再度上演陳雨菲與戴資穎的巔峰對決。陳雨菲贏得不容易，靠著穩扎穩打的戰術，最後擊敗對手取得金牌。

她賽後接受採訪時表示，一直以來都將戴資穎當成目標，「因為之前一直輸給她，到後來才慢慢能突破一次兩次，她也是我訓練的一個動力。」

首次參加奧運就贏得金牌，陳雨菲已經將眼光看向2024年的巴黎奧運，她說，希望和隊友一起努力，「一起去巴黎展現我們女單的風采。」

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責任編輯：易燕丹

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