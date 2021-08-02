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【東京奧運】「咆哮女將」陳清晨拍賈一凡  羽毛球女雙摘銀

社會熱點 15:31 2021/08/02

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【東京奧運】「咆哮女將」陳清晨拍賈一凡  羽毛球女雙摘銀

東京奧運羽毛球項目來到了尾聲，周一（2日）進行女雙決賽，印尼組合Apriyani Rahayu/Greysia Polii最終在兩局激戰後，以21:19、21:15擊敗中國的賈一凡/陳清晨取勝，拿下本屆的女雙金牌。中國隊雖在今戰落敗，但今屆羽毛球項目表現出色。

中國羽球隊今屆已經拿下了混雙以及女單的金牌，雖然男雙敗給了台灣的「麟洋配」，但整體成績仍然相當出色。

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Rahayu和Polii是羽壇雙打有名的老少配，本來後者在里約奧運之後有打算退役，但國家希望她帶領年輕、有天賦的Rahayu成長，兩人在磨合後也成為頂級的女雙組合。

今屆中國屆羽毛球項目  表現出色

不過Rahayu/Polii雖然世界排名一直維持在前段班，可是一直不被認為是大賽有力的競爭者，更像是「四強常客」，陪榜成分居多。

而周一的決賽中，賈一凡和陳清晨是賽事的二號種子，賽前被看高一線，首局雙方比分接近，中國隊組合輸19:21。

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至第二局印尼組合愈戰愈勇，最後一球中國隊打出界，再以15:21落敗，局數0:2失落金牌。

而這一戰，中國隊組合的陳清晨一如此前，局中不斷咆哮以壯聲勢，為現場增加不少緊張氣氛，惟最終未能勝局。

陳清晨今場一如以往  咆哮壯聲勢

在27日的羽毛球女雙D組小組賽第三輪，陳清晨與賈一凡對陣韓國組合金昭映與孔熙容時，先輸一局後追和，在最後一局中段得分時，陳清晨一度激動，不斷疑似大聲「爆粗」。韓國組合在第一局領先後，亦曾多次大聲喊叫激勵士氣。

此舉在賽後引起不少討論。陳清晨接著於微博解釋事件，暗示自己並非爆粗，該段喊叫是對自己在贏球氣勢上的鼓勵，聲稱「沒想到可能是發音不太好讓大家誤會了」。內地網民也紛紛留言支持陳清晨，有人稱知道陳清晨喊的是 「watch out（ 當心）」 。

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責任編輯：鄧國強

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