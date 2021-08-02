疫情和水災致官方財新PMI遜預期 料政策將注重內需 

內地疫情蔓延，加上極端天氣衝擊，製造業擴張速度放緩。7月官方製造業採購經理指數（PMI）錄50.4，財新製造業PMI錄50.3，均遜預期。分析認為，國內宏觀政策支持將持續加快釋放內需潛力，以鞏固中國經濟恢復的內生動力。

財新7月製造業PMI 供需均走弱

7月財新製造業PMI降至50.3，較上月下降1個百分點，為去年5月以來最低，供需均不同程度走弱，需求更出現一年多來首次收縮。

據路透社報道，光大銀行分析師周茂華分析，7月製造業PMI擴張步伐趨緩主要是極端天氣、全球疫情反覆、大宗商品價格過度漲價，以及汽車芯片短缺等因素拖累。下半年，海外疫情反覆對終端需求和生產供應鏈影響，工業原材料成本高，極端天氣等是國內製造業面臨的潛在壓力。

不過，主要經濟體製造業PMI指數仍維持擴張區域，外貿延續復甦態勢，全球需求仍處復甦軌道；國內宏觀政策不急轉彎，加之下半年全球汽車芯片影響可能緩解等，國內製造業仍有望保持擴張步伐。

財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低

內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩

中國物流信息中心的文韜指出，儘管經濟增速受短期因素影響有所放緩，但穩中向好基礎沒有改變，預計下半年，在疫情和天氣等外在因素不發生大的變動情況下，中國內需潛力將加快釋放，帶動市場供需繼續上升，產業結構也將繼續優化，就業延續穩中有增趨勢。

中共中央政治局上周五召開會議部署下半年經濟工作，再度強調要做好宏觀政策跨周期調節，並統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，意味著決策層更加著眼於中長期、更加注重政策的連續，並不會倉促出手，下半年政策料不會驟然轉向。

責任編輯：尹航

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