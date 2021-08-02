  • 33°C
香港時間 : 2021802日 (一) 15:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫情和水災致官方財新PMI遜預期 料政策將注重內需 

經濟脈搏 15:27 2021/08/02

分享：

內地疫情蔓延，加上極端天氣衝擊，製造業擴張速度放緩。7月官方製造業採購經理指數（PMI）錄50.4，財新製造業PMI錄50.3，均遜預期。分析認為，國內宏觀政策支持將持續加快釋放內需潛力，以鞏固中國經濟恢復的內生動力。

財新7月製造業PMI 供需均走弱

7月財新製造業PMI降至50.3，較上月下降1個百分點，為去年5月以來最低，供需均不同程度走弱，需求更出現一年多來首次收縮。

據路透社報道，光大銀行分析師周茂華分析，7月製造業PMI擴張步伐趨緩主要是極端天氣、全球疫情反覆、大宗商品價格過度漲價，以及汽車芯片短缺等因素拖累。下半年，海外疫情反覆對終端需求和生產供應鏈影響，工業原材料成本高，極端天氣等是國內製造業面臨的潛在壓力。

不過，主要經濟體製造業PMI指數仍維持擴張區域，外貿延續復甦態勢，全球需求仍處復甦軌道；國內宏觀政策不急轉彎，加之下半年全球汽車芯片影響可能緩解等，國內製造業仍有望保持擴張步伐。

財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低

內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩

中國物流信息中心的文韜指出，儘管經濟增速受短期因素影響有所放緩，但穩中向好基礎沒有改變，預計下半年，在疫情和天氣等外在因素不發生大的變動情況下，中國內需潛力將加快釋放，帶動市場供需繼續上升，產業結構也將繼續優化，就業延續穩中有增趨勢。

中共中央政治局上周五召開會議部署下半年經濟工作，再度強調要做好宏觀政策跨周期調節，並統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，意味著決策層更加著眼於中長期、更加注重政策的連續，並不會倉促出手，下半年政策料不會驟然轉向。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

中國 銀行 PMI 採購 運輸 政治 天氣 經濟 晶片 商品

下一篇文章

財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

8月流動性供應缺口將達萬億 人行料補水
8月流動性供應缺口將達萬億 人行料補水
美SEC促中概股示干預風險 中證監：兩國應加強溝通找解方
美SEC促中概股示干預風險 中證監：兩國應加強溝通找解方
內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩
內地7月官方製造業PMI遜預期 供需兩側放緩
人行下半年工作會議 堅持貨幣政策「穩字當頭」
人行下半年工作會議 堅持貨幣政策「穩字當頭」
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
【大灣區】北上有得玩！深圳將建全球最大樂高樂園Legoland
財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低
財新7月內地製造業PMI降至50.3 創15個月新低