【東京奧運】戴資穎熬17年東奧奪牌  12金句伴她走上羽壇巔峰

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【東京奧運】中國體操第一金 吊環劉洋尤浩包攬冠亞軍
東京奧運羽毛球女單決賽周日（1日）爆發「兩岸大戰」，世界「一姐」中華台北「球后」戴資穎，火併世甲排名第2的中國選手陳雨菲；但對賽往績佔盡優勢的戴資穎，未能頂住壓力，決勝局連番失誤下以1：2飲恨，屈居亞軍奪得銀牌，但仍創下職業生涯在世界大賽的最佳戰績，雖敗猶榮。
戴資穎自15歲首次進軍國際賽事後就陸續為台灣奪下多面獎牌，超強實力備受肯定與崇拜。今年她再度代表台灣出征東京奧運，在場上的極致的拚勁、狠勁與專注，讓她一路以優異成績領先，突破自己過去歷屆奧運的成績，且幾乎場場都用超短時間就KO對手。
【東京奧運】第24金！羽毛球兩岸大戰 大陸球后陳雨菲女單奪冠
儘管戴資穎在周日的女子單打中失金，只摘下銀牌，但其優異成績已創下台灣羽球女單歷年紀錄。
戴創下自己世界大賽最佳戰績 雖敗猶榮
回首戴資穎的羽球之路充滿艱辛，她自小學就開始打球，15歲就首次代表台灣地區進軍國際賽事，在亞洲青年錦標賽上獲得亞軍，而後她持續努力，不斷超越自己，2011年以17歲之齡在美國黃金大獎賽奪冠，是國際賽首次摘冠。
她其後陸續拿下2017、2018、2020年全英公開賽冠軍、2014年、2016年、2020年世界羽聯年終總決賽冠軍，2018年還拿下台灣亞運史上第一面羽球金牌，就這樣一步一腳印走上羽球巔峰，成為世界第一的球后。
有台灣媒體盤點戴資穎的羽毛球之路，曾擲下這12金句，見證她的獎牌之路：
責任編輯：鄧國強
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