▲ 【東京奧運】戴資穎熬17年東奧奪牌 12金句伴她走上羽壇巔峰

東京奧運羽毛球女單決賽周日（1日）爆發「兩岸大戰」，世界「一姐」中華台北「球后」戴資穎，火併世甲排名第2的中國選手陳雨菲；但對賽往績佔盡優勢的戴資穎，未能頂住壓力，決勝局連番失誤下以1：2飲恨，屈居亞軍奪得銀牌，但仍創下職業生涯在世界大賽的最佳戰績，雖敗猶榮。

戴資穎自15歲首次進軍國際賽事後就陸續為台灣奪下多面獎牌，超強實力備受肯定與崇拜。今年她再度代表台灣出征東京奧運，在場上的極致的拚勁、狠勁與專注，讓她一路以優異成績領先，突破自己過去歷屆奧運的成績，且幾乎場場都用超短時間就KO對手。

【東京奧運】第24金！羽毛球兩岸大戰 大陸球后陳雨菲女單奪冠

【東京奧運】中國18金暫領先 羽毛球混雙等多項包辦金銀

儘管戴資穎在周日的女子單打中失金，只摘下銀牌，但其優異成績已創下台灣羽球女單歷年紀錄。

戴創下自己世界大賽最佳戰績 雖敗猶榮

回首戴資穎的羽球之路充滿艱辛，她自小學就開始打球，15歲就首次代表台灣地區進軍國際賽事，在亞洲青年錦標賽上獲得亞軍，而後她持續努力，不斷超越自己，2011年以17歲之齡在美國黃金大獎賽奪冠，是國際賽首次摘冠。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

她其後陸續拿下2017、2018、2020年全英公開賽冠軍、2014年、2016年、2020年世界羽聯年終總決賽冠軍，2018年還拿下台灣亞運史上第一面羽球金牌，就這樣一步一腳印走上羽球巔峰，成為世界第一的球后。

【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應（有片）

【東京奧運】中國飛人蘇炳添3個神秘動作 3個都有意思

有台灣媒體盤點戴資穎的羽毛球之路，曾擲下這12金句，見證她的獎牌之路：

因為我是戴資穎，我永不放棄。

戰場上沒有永遠的贏家，只有不斷努力的人。

即使到了排名第一，也依然要學習著承受輸的感覺。

輸輸贏贏是運動員生涯的常態，怎麼調適自己再重新來過，是最重要的，我不需要為自己多解釋什麼，懂的人自然會懂。

無論你人生想做什麼事，用熱情勇敢去做。

人生只有一回，不能讓自己留下遺憾。

好與壞都是成長過程，最重要的就是要相信自己。

專注你喜歡的事，就能感受到那股強大的力量。

相信自己！不管結果如何，做你該做的，謀事在人，成事在天。

每一滴汗水都將能獲得回報。

只要我們凝聚在一起，就會有無限的希望。

讓世界看見台灣，是一件很美好的事情。

【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山 文武全才擁碩士學歷

【東京奧運】蘇炳添創紀錄後感謝一男子：我的幸運之神

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解