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【東京奧運】戴資穎熬17年東奧奪牌  12金句伴她走上羽壇巔峰

社會熱點 16:26 2021/08/02

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【東京奧運】戴資穎熬17年東奧奪牌  12金句伴她走上羽壇巔峰

東京奧運羽毛球女單決賽周日（1日）爆發「兩岸大戰」，世界「一姐」中華台北「球后」戴資穎，火併世甲排名第2的中國選手陳雨菲；但對賽往績佔盡優勢的戴資穎，未能頂住壓力，決勝局連番失誤下以1：2飲恨，屈居亞軍奪得銀牌，但仍創下職業生涯在世界大賽的最佳戰績，雖敗猶榮。

戴資穎自15歲首次進軍國際賽事後就陸續為台灣奪下多面獎牌，超強實力備受肯定與崇拜。今年她再度代表台灣出征東京奧運，在場上的極致的拚勁、狠勁與專注，讓她一路以優異成績領先，突破自己過去歷屆奧運的成績，且幾乎場場都用超短時間就KO對手。

【東京奧運】第24金！羽毛球兩岸大戰 大陸球后陳雨菲女單奪冠

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儘管戴資穎在周日的女子單打中失金，只摘下銀牌，但其優異成績已創下台灣羽球女單歷年紀錄。

戴創下自己世界大賽最佳戰績  雖敗猶榮

回首戴資穎的羽球之路充滿艱辛，她自小學就開始打球，15歲就首次代表台灣地區進軍國際賽事，在亞洲青年錦標賽上獲得亞軍，而後她持續努力，不斷超越自己，2011年以17歲之齡在美國黃金大獎賽奪冠，是國際賽首次摘冠。

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她其後陸續拿下2017、2018、2020年全英公開賽冠軍、2014年、2016年、2020年世界羽聯年終總決賽冠軍，2018年還拿下台灣亞運史上第一面羽球金牌，就這樣一步一腳印走上羽球巔峰，成為世界第一的球后。

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有台灣媒體盤點戴資穎的羽毛球之路，曾擲下這12金句，見證她的獎牌之路：

  • 因為我是戴資穎，我永不放棄。
  • 戰場上沒有永遠的贏家，只有不斷努力的人。
  • 即使到了排名第一，也依然要學習著承受輸的感覺。
  • 輸輸贏贏是運動員生涯的常態，怎麼調適自己再重新來過，是最重要的，我不需要為自己多解釋什麼，懂的人自然會懂。
  • 無論你人生想做什麼事，用熱情勇敢去做。
  • 人生只有一回，不能讓自己留下遺憾。
  • 好與壞都是成長過程，最重要的就是要相信自己。
  • 專注你喜歡的事，就能感受到那股強大的力量。
  • 相信自己！不管結果如何，做你該做的，謀事在人，成事在天。
  • 每一滴汗水都將能獲得回報。
  • 只要我們凝聚在一起，就會有無限的希望。
  • 讓世界看見台灣，是一件很美好的事情。

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責任編輯：鄧國強

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