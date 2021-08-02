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國家電網登《財富》世界500強第二名 華為逆境躍升排44 

社會熱點 17:13 2021/08/02

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2021年《財富》世界500強排行榜今日（2日）公布，沃爾瑪連續第八年成為全球最大公司，中國的國家電網公司上升至第二位，亞馬遜首次進入前三，蘋果公司前進至第6位。今年的榜單中，中國（含香港）上榜公司數量連續第二年居首，達到135家，比上一年增加11家。加上台灣地區企業，中國共有143家公司上榜。

其中，身處逆境的華為保持上升勢頭，由去年的49位上升至今年的44位。京東集團排名則比去年躍升43位，排在第59，是首次進入榜單前100名，並保持其在中國互聯網公司排名中最高的地位。阿里巴巴就排名63，比去年躍升69位。

騰訊利潤率位居內地榜首

此外，中國醫藥集團和恆大集團，分別排名109及122位；騰訊則排名132位。

今年《財富》世界500強排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司，中國公司佔18席。

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在利潤率榜上，排名最高的公司來自日本、中國和美國。榜首是軟銀集團，利潤率高達83.7%，台積公司位居第二，Facebook公司位列第三。騰訊則以超過33%的利潤率位列第四。

疫情導致淨利潤下降 錄09年來最大跌幅

受新冠疫情影響，今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入約為31.7萬億美元，比去年下降5%。進入排行榜的門檻（最低銷售收入）也從254億美元下降到240億美元。同時，企業利潤則有大幅跌落。

今年所有上榜公司的凈利潤總和為1.6萬億美元，同比大幅下降20%，是2009年以來最大跌幅。由於2020年新冠疫情在全球蔓延，導致全球供應鏈中斷，西歐、北美、東亞這些地區的經濟活動發展停滯。世界500強的經營收縮，收益下降。

中美公司銷售收入及淨利潤差距縮小

雖然新冠疫情為企業帶來經營困難，但中國公司從疫情中恢復較快，上榜公司的平均銷售收入，和平均利潤與上年相比基本持平。

上榜的中國內地（含香港）公司銷售收益率與去年持平，約為5.4%；凈資產收益率比去年下降，約為8.7%——均超過世界500強的平均數，低於美國企業的6.5%和11.8%。

在135家中國內地（含香港）上榜企業平均利潤約35.4億美元，高於500家公司的平均利潤（33億美元）。同時，美國企業的平均利潤下降到51億美元。

中國和美國公司在上述兩項指標的差距縮小。去年，美國企業的銷售收益率是中國內地公司的1.6倍；凈資產收益率是中國內地公司的近兩倍。今年，這兩項指標上的差距分別縮小到了1.2倍和1.4倍。

缺乏零部件製造及軟體成中國公司短板

信息和通信技術（ICT）產業體現了現代高新技術發展的水平。澎湃新聞引援經濟學家王志樂稱，今年美國有19家ICT產業公司上榜，中國則只有9家。

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報導指，不少進入《財富》世界500強的中國公司競爭能力並不強。其關鍵原因在於缺乏創新的產品，以及製造創新產品的核心零部件及軟體。

王志樂舉例稱，世界最大科學儀器公司——美國賽默飛世爾科技公司，營收322.2億美元，在榜單中排名第380位，比上年大幅提升118位。對比之下，中國目前一共有1,000多家科學儀器廠，大部分產值低於1,000萬元。

在軟體領域，兩家《財富》世界500強公司谷歌和蘋果所控制的移動操作系統安卓（Android）和iOS的市場占比分別高達81.5%和18.4%，幾乎控制了整個智能手機的操作系統市場。但目前中國工業軟體市場上，國產軟體只占據了1/10。

責任編輯：易燕丹

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