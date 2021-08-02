▲ 【東京奧運】「愛美女孩」汪周雨 女子87公斤級舉重奪金

東京奧運女子87公斤級舉重決賽周一（2日）下午登場，中國選手汪周雨抓舉120公斤，挺舉150公斤拿下金牌！這也是中國舉重隊本次比賽的第六枚金牌。

內地媒體報道，汪周雨本性愛美，但為了舉重運動，甘願增重挑戰87公斤級。

澎湃新聞網報道，在去年10月全國女子舉重錦標賽87公斤級中，來自湖北汪周雨以抓舉126公斤、挺舉160公斤、總成績286公斤奪得冠軍，期間六把試舉全部成功，是那次賽事中國家女子舉重隊唯一做到成功率百分之百的選手。

為了舉重運動 甘願增重挑戰87公斤級

今年4月的舉重亞錦賽中，汪周雨再次以總成績286公斤收穫金牌。

越是臨近奧運，汪周雨愈發讓人感到放心。

當時教練王國新就談到，「汪周雨的力量、能力和水平還在往上走，相信在奧運會上她的成績是相當可觀的。我希望她技術上越來越穩定，為國而戰時成為'可靠的運動員」。

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這是一個被教練給予厚望的選手，然而，她也曾經歷過掙扎。2018年國際舉聯更改級別之後，平時體重在80公斤左右的汪周雨一下子被卡在了76公斤和87公斤兩個級別之間，教練組和汪周雨權衡各方利弊後，選擇了升級。

熟悉汪周雨的人都知道，她是一個特別在意「細節」的女孩。在舉重隊的運動員衣櫃中，收拾的最乾淨、最整潔的那個永遠是汪周雨的，舉重鞋、腰帶、護腕都擺在固定的位置，而她自己的房間裡會訂製專門的櫃子擺放自己的小手辦，哪怕幾瓶礦泉水也要碼齊……

澎湃報道又舉例，在一次拍攝中，記者主動提出，「你左邊臉有顆痘，我們拍右邊吧」，因為經過交流，大家清楚汪周雨是個「講究人」，有愛美的小心思。

「自己還要不斷努力 才能觸碰世界紀錄」

這樣一個「細節控」有抗拒長胖的理由，但為了國家榮譽、為了奧運金牌，最終她還是選擇增重、去挑戰更高的級別。汪周雨踏上賽場。

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在隊內她基本上是每天練專項時間最長、結束訓練時間最晚的，她將生活中的嚴謹和一絲不苟都帶到了訓練中。

問她為什麼要那麼苦？汪周雨謙遜地回應，「女舉其他級別上，隊友們的成績要麼是世界紀錄，要麼也很靠近世界紀錄，只有我的87公斤級差一點，感覺自己還要不斷努力，才能具備去觸碰世界紀錄的能力」。

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責任編輯：鄧國強

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