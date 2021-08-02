▲ 【東京奧運】中國第27金 男子50米3姿步槍張常鴻奪冠

中國隊運動員摘下東京奧運射擊最後一金！東京奧運最後一個射擊項目，男子50米3姿步槍決賽，中國選手張常鴻發揮出色，以466環成績，打破奧運兼世界紀錄獲得金牌。俄羅斯奧委會、塞爾維亞選手分別獲得銀牌和銅牌。

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周一（2日）男子50米跪、臥、立3姿步槍射擊資格賽，21歲小將張常鴻以1183環拿到第二晉級隨後決賽。另一中國選手趙中豪則在立姿的最後兩組失準，以1173環排在第11位，無緣決賽。

決賽中，前兩種姿勢要各要打5發一組，合共三組射擊。張常鴻在跪姿表現不錯，射出了155.6，他以0.1環優勢排在首位。

第二種臥姿，張常鴻依舊穩定，打出了157環，總成績變為312.6環，他繼續排在首位。俄羅斯奧委會隊選手卡門斯基（Sergey Kamenskiy）以311.8環排在第二。

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最後立姿射擊，選手會先打兩組各5發子彈，然後就會淘汰2人，接下來就是單發淘汰賽。立姿兩組射擊，張常鴻有一槍失準，只打出8.5環，他一度以362.2環跌至第二，卡門斯基以363.1環暫時升至首位。

之後張常鴻做出調整，連續打出10環以上成績，他在立姿前兩組結束後以413.6環排在首位，卡門斯基412.9環排在第二。

淘汰賽前三槍，張常鴻打出10.3環、10.6環和10.9環，把領先優勢拉開到1.8環。卡門斯基以443.6環排在第二。銅牌爭奪戰，張常鴻10.3環，卡門斯基10.5環，張常鴻還領先1.6環。塞爾維亞的塞比奇（Milenko Sebić）以448.2環墊底獲得銅牌。

金牌爭奪戰，卡門斯基率先擊發10.1環，張常鴻穩定打出10.3環，他以466環破了決賽世界紀錄奪冠，卡門斯基以464.2環拿到亞軍。

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▲ （新華社圖片）

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責任編輯：連兆鋒