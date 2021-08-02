【新冠疫情】多城確診者染Delta 景區關閉限流 恐衝擊暑期消費

南京疫情傳播鏈持續延伸，15個省份逾20個城市錄得本土確診病例。湖南、重慶、鄭州、揚州等疾控中心稱，當地本土確診個案均為感染Delta變異病毒株，並與南京疫情高度同源。為嚴防疫情蔓延，多個景區關閉或限制人流。時值暑期出遊高峰，此舉無疑為旅遊業澆了盤冷水，而暑期遊帶動的消費，恐受重創。

目前，中國累計接種新冠疫苗已超16.5億劑次，面對傳播速度更快的Delta變種病毒，有專家指疫苗對預防Delta的保護力可能會有所下降，但仍有良好的預防和保護作用。

景區關閉或限流 建議暫緩國內遊

不過，由於這波疫情來勢洶洶，多省市已收緊防疫措施，提醒民眾「非必要不出省、不離市」，旅遊景區也相繼關閉或實行限流，防止疫情繼續蔓延。

湖南張家界早前因出現「魅力湘西劇場群組」，多人染疫，近2000人屬高風險人群需檢疫。涉事的劇場，7月28日已宣布停演關閉；隨後張家界官方通報，市內所有景區景點7月30日起關閉。

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此外，湖南省內多市相繼宣佈調整景區營業。直轄市寧鄉暫停方特東方神話、炭河裡、回龍山、溈山密印寺等景區營業。株洲市內所有旅遊景點、景區、遊樂場所、室內密閉娛樂場所、電影院、宗教場所等人員聚集性場所暫停開放。湖南

常德市各旅遊景區、景點則對人流量進行控制，原則上接待遊客量不超過核定最大承載量的30%。

陝西省西安內多個熱門景點也暫停開放，包括秦始皇帝陵博物院，自2021年7月30日12時起暫停開放；西安大唐不夜城文化商業步行街30日晚發布公告，街區各類演出及大雁塔北廣場噴泉表演即日起暫停。

杭州、溫州、武漢等多地也發布緊急提醒或緊急通知，建議居民暫緩出省旅遊，減少出省旅遊中的旅途感染和外省感染風險。.

收緊通行限制 嚴控組團外遊要求

北京宣佈提升進京管控等級，嚴控中高風險地區人員進京，對出現病例地區的人員限制進京，暫停來京航班、列車、客車班線。

另收緊進出京管理，要求旅行社和在線旅遊企業，不得開展在京人員赴中高風險地區所在市旅遊和「機票+酒店」業務。

此外，江蘇暫時關閉55個高速公路收費站出口或入口，南京市八個長途客運站也早已暫停運營。張家界今日起所有道路實行交通管制，小區居民原則上不準外出。廣東省日前亦發布緊急通知，要求督促旅行社不得組團赴中高風險地區旅遊，不得開展前往中高風險地區「機票+酒店」等經營活動。

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官方通報防疫措施後，很多人的暑期外遊計劃都泡湯了，選擇退訂和推遲出行的人不在少數。

旅行社收退訂量增 暑期消費受拖累

中新社引援在線旅遊平台去哪兒的數據稱，7月29日該平台總咨詢量達到日常的3倍；退訂量達到日常的4倍，但少於2021年春節期間退訂。

此外，中新社報導，多間旅行社前往湖南、江蘇等地的旅行團已停發，恢復時間尚未確定。

中信證券首席經濟學家諸建芳評論稱，「根據我們跟蹤，多個主要城市已宣佈局部或整體關停公共活動場所，並一定程度限制人員跨區域流動。由於8月正值暑期消費的旺季，我們預計本輪疫情對服務業消費將形成較大影響，具體影響幅度仍有待進一步觀察。」

中國受疫情影響，消費復蘇差強人意，今年上半年社會消費品零售總額同比增長23.0%，兩年平均增速只有4.4%，遠低於疫情前水平。

華創證券首席巨集觀分析師張瑜稱，與年初對比，這波疫情單日及累計確診數字雖不及年初，但波及範圍較年初更廣，且多個爆發點呈現外溢現象。

她認為消費、服務業無疑將受到影響。2019年數據顯示，南京社零體量占全國1.5%左右、鄭州占1.1%左右、張家界占0.06%。此前廣州疫情，使當地6月社零增速兩年平均降至-2.4%（前五個月是4.4%）。張瑜續指，「如果影響南京社零10個百分點，則影響全國社零增速0.15%。」

責任編輯：易燕丹

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