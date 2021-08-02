【東京奧運】中國隊勢如破竹日進5金  六大項目金牌已破上屆成績（第二版）

▲ 【東京奧運】中國勢如破竹一小時奪4金 六大項目金牌已破上屆成績

東京奧運已進入後半階段，中國隊在周一（2日）越戰越勇，曾於下午一小時內連環奪得4面金牌。新浪網評述指，中國隊截至當天下午，在六大項目取得的金牌已直迫2012年倫敦奧運紀錄。

（第二版新增李雯雯奪金）

中國隊周一在不足一小時連環奪得的金牌，包括：

16:30／女子舉重87公斤級別汪周雨奪金（25金）。

16:32／中國體操隊劉洋和尤浩，吊環項目分別奪得金牌和銀牌（26金，平上屆里約成績）。

16:50／男子50米步槍三姿，張常鴻以破世界紀錄成績奪金（27金，已超里約成績）。

17:20／場地單車女子團體爭先賽中，鮑珊菊/鍾天使組合奪金牌（28金）。

晚間，女子舉重隊隊員李雯雯，在87公斤以上級爭奪中，以320公斤（抓舉140公斤，挺舉180公斤）獲得冠軍，同時創造3項奧運會紀錄。這是中國舉重代表團在本次奧運會上的第七金，也是中國體育代表團的第29金。

新浪網周一下午評述指，中國在六大項目已奪至少19金，在六種主要項目的成績，有望達2012年倫敦高度。

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中國奧運六大強項的說法，始於本世紀初。當時，乒乓球、跳水、舉重、羽毛球、體操、射擊六支國家隊出征奧運必獲多枚金牌，為中國軍團躍升並保持金牌榜三強立下赫赫戰功。

五年前的里約奧運會，六大強項必拿金牌的「萬能公式」未能湊效。這屆奧運會，中國體操隊未獲一金，甚至連銀牌的滋味也沒嘗到，慘跌到歷史低谷。

里約奧運射擊及體操失利 今屆爭取恢復

而進入後北京奧運時期，射擊隊奪金阻力明顯加大，2012年倫敦奧運會降到2枚，里約奧運會僅獲1金。

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新浪評論指，正是體操、射擊兩支強隊衝金遇阻，導致中國軍團在里約奧運會金牌數跌至新世紀以來的低谷，當時代表團總計僅獲26金，不僅被美國軍團甩開20金差距，還被英國人擠到金牌榜第三位置。

而觀乎今屆東京奧運，中國射擊項目表現出色，中國體操隊衝金之路有些坎坷，但仍有斬獲。

評論指，截至周一，中國軍團六大強項已收穫20枚金牌，已超上屆奧運會持平。歷史上，六大強項奪金最多的一屆奧運會是在2008年北京奧運會，中國當時摘金33枚。當然，境外奧運衝金難度顯然高過北京奧運會，東京奧運會中國軍團的現實目標，應該是向倫敦奧運會的26金或悉尼奧運會的24金兩個高度發起衝擊。

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責任編輯：鄧國強

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