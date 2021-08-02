  • 30°C
香港時間 : 2021802日 (一) 20:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京奧運】中國女排似哭別郎平 奧運之旅止步於擊敗阿根廷

社會熱點 20:08 2021/08/02

分享：

【東京奧運】中國女排似哭別郎平 奧運之旅止步於擊敗阿根廷

中國女排繼3比0戰勝意大利，周一再以同一總成績打敗阿根廷，但由於中國隊此前已在分組賽中連輸三場，此戰無法逆轉出局命運，未能晉級八強創中國參奧史最差成績。中阿之戰結束後，總教練郎平發表了疑似臨別之言，說自己要休息一下。外界近日風傳，郎平回國後將卸下總教頭一職。

中阿之戰後，郎平坦然地表示：

我覺得這8年非常精彩，我看著中國女排成長，我們也奪得了奧運會的冠軍，世界杯的冠軍，拿到各個比賽的獎牌，應該說還是很完整的。除了這一屆有一點遺憾。可能留點遺憾更好吧，讓年輕人更有夢想，更有渴望，去追求下一個目標。

郎平還談了自己未來的計劃是，去做一些排球運動推廣方面工作，「反正一邊休息一邊做一點輕鬆的事情」。之後，女排成員圍著郎平躹躬，似向她道謝，又似向她道別，接下來，成員逐一與郎平擁抱，不少人淚流披面。

【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話

【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運

而周一下午，中國女排在小組賽最後一場比賽中以總局3比0擊敗阿根廷，結束了東京奧運會的征程。

中國總局3比0擊敗阿根廷

在確定無緣小組出線之後，中國女排主教練郎平在最後兩場榮譽之戰中選擇輪休朱婷、丁霞和顏妮三大主力。上一場比賽，中國隊3比0擊敗意大利。今場比賽，面對阿根廷，中國隊依舊贏得很輕鬆。

  • 第一局比賽，中國隊25比15勝出，僅用時23分鐘。
  • 第二局比賽，阿根廷加強了進攻，但仍以22比25敗下陣來。
  • 第三局比賽，中國隊越打越輕鬆，耗時26分鐘，以25比19勝出。

全場比賽，中國隊進攻全面開花，袁心玥、龔翔宇、張常寧和李盈瑩得分全部上雙。

    點擊圖片放大
    +13
    +12

【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）

【東京奧運】中國女排爭出線 餘下3場全勝還要看運氣

全場比賽，中國隊進攻全面開花，袁心玥、龔翔宇、張常寧和李盈瑩得分全部上雙。

中國女排在1984年洛杉磯奧運會首次參賽，東京奧運會是球隊連續第10次征戰奧運。在過往9屆奧運盛會，中國隊7次站上領獎台，摘得3金1銀2銅，僅在1992年巴塞羅那奧運會和2012年倫敦奧運會沒能躋身4強。

而今屆東京奧運，中國女排八強止步，成為參奧史上最差成績。主力表現不如預期，是中國隊在東京奧運受挫的原因之一，朱婷腕傷加劇更引發了一連串的負面反應。但在朱婷無法正常發揮、球隊缺少強點支撐之際，首次參加奧運會的00後新秀李盈瑩沒有讓大家失望。無論是前三戰替補亮相，還是後兩輪首發登場，都打出了應有水平，一定程度彌補了中國隊的進攻火力。

【東京奧運】美主教練：中國女排0比3大敗  因一理由仍不能輕視

【東京奧運】朱婷中美女排戰後說：手傷影響大 痛得發不上力

【東京奧運】朱婷中美女排戰後說：手傷影響大 痛得發不上力

【東京奧運】朱婷一個小動作 曝中國女排輸美國0:3玄機？​​​​​​​

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【東京奧運】中國女排收官戰15:25登場 首對壘阿根廷
今日
【東京奧運】中國女排收官戰15:25登場 首對壘阿根廷
【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話
2021/08/01
【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
2021/08/01
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
2021/07/31
【東京奧運】土耳其大炒阿根廷 中國女排晉級徹底夢碎
【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」
2021/07/31
【東京奧運】俄羅斯橫掃美國 還給了中國女排「致命一擊」

你可能感興趣

【東京奧運】中國女排收官戰15:25登場 首對壘阿根廷
今日 13:56
【東京奧運】中國女排收官戰15:25登場 首對壘阿根廷
【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話
18:24 2021/08/01
【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
00:29 2021/08/01
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
網絡熱話 體育人物 球類運動 運動員 運動 教練 奧運會 中國隊 運動 體育賽事

下一篇文章

【東京奧運】中國勢如破竹一小時內奪4金 六大項目金牌已破上屆成績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山 文武全才擁碩士學歷
【東京奧運】中國飛人蘇炳添來自中山 文武全才擁碩士學歷
【東京奧運】蘇炳添破亞洲紀錄 史上首名中國選手殺入奧運百米決賽
【東京奧運】蘇炳添破亞洲紀錄 史上首名中國選手殺入奧運百米決賽
【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話
【東京奧運】中國女排創參奧最差戰績　郎平似留下別話
【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應（有片）
【東京奧運】張雨霏被美媒提問興奮劑 她這樣淡定回應（有片）
吳亦凡涉強姦被刑拘內幕傳出 疑吳母間接「大義滅親」
吳亦凡涉強姦被刑拘內幕傳出 疑吳母間接「大義滅親」
【東京奧運】蘇炳添男子百米跑第六！衝金失敗 雖敗猶榮
【東京奧運】蘇炳添男子百米跑第六！衝金失敗 雖敗猶榮