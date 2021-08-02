▲ 【東京奧運】中國女排似哭別郎平 奧運之旅止步於擊敗阿根廷

中國女排繼3比0戰勝意大利，周一再以同一總成績打敗阿根廷，但由於中國隊此前已在分組賽中連輸三場，此戰無法逆轉出局命運，未能晉級八強創中國參奧史最差成績。中阿之戰結束後，總教練郎平發表了疑似臨別之言，說自己要休息一下。外界近日風傳，郎平回國後將卸下總教頭一職。

中阿之戰後，郎平坦然地表示：

我覺得這8年非常精彩，我看著中國女排成長，我們也奪得了奧運會的冠軍，世界杯的冠軍，拿到各個比賽的獎牌，應該說還是很完整的。除了這一屆有一點遺憾。可能留點遺憾更好吧，讓年輕人更有夢想，更有渴望，去追求下一個目標。

郎平還談了自己未來的計劃是，去做一些排球運動推廣方面工作，「反正一邊休息一邊做一點輕鬆的事情」。之後，女排成員圍著郎平躹躬，似向她道謝，又似向她道別，接下來，成員逐一與郎平擁抱，不少人淚流披面。

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而周一下午，中國女排在小組賽最後一場比賽中以總局3比0擊敗阿根廷，結束了東京奧運會的征程。

中國總局3比0擊敗阿根廷

在確定無緣小組出線之後，中國女排主教練郎平在最後兩場榮譽之戰中選擇輪休朱婷、丁霞和顏妮三大主力。上一場比賽，中國隊3比0擊敗意大利。今場比賽，面對阿根廷，中國隊依舊贏得很輕鬆。

第一局比賽，中國隊25比15勝出，僅用時23分鐘。

第二局比賽，阿根廷加強了進攻，但仍以22比25敗下陣來。

第三局比賽，中國隊越打越輕鬆，耗時26分鐘，以25比19勝出。

全場比賽，中國隊進攻全面開花，袁心玥、龔翔宇、張常寧和李盈瑩得分全部上雙。

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全場比賽，中國隊進攻全面開花，袁心玥、龔翔宇、張常寧和李盈瑩得分全部上雙。

中國女排在1984年洛杉磯奧運會首次參賽，東京奧運會是球隊連續第10次征戰奧運。在過往9屆奧運盛會，中國隊7次站上領獎台，摘得3金1銀2銅，僅在1992年巴塞羅那奧運會和2012年倫敦奧運會沒能躋身4強。

而今屆東京奧運，中國女排八強止步，成為參奧史上最差成績。主力表現不如預期，是中國隊在東京奧運受挫的原因之一，朱婷腕傷加劇更引發了一連串的負面反應。但在朱婷無法正常發揮、球隊缺少強點支撐之際，首次參加奧運會的00後新秀李盈瑩沒有讓大家失望。無論是前三戰替補亮相，還是後兩輪首發登場，都打出了應有水平，一定程度彌補了中國隊的進攻火力。

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責任編輯：鄧國強

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