【東京奧運】中國女排似哭別郎平 奧運之旅止步於擊敗阿根廷

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【東京奧運】中國勢如破竹一小時內奪4金 六大項目金牌已破上屆成績
中國女排繼3比0戰勝意大利，周一再以同一總成績打敗阿根廷，但由於中國隊此前已在分組賽中連輸三場，此戰無法逆轉出局命運，未能晉級八強創中國參奧史最差成績。中阿之戰結束後，總教練郎平發表了疑似臨別之言，說自己要休息一下。外界近日風傳，郎平回國後將卸下總教頭一職。
中阿之戰後，郎平坦然地表示：
我覺得這8年非常精彩，我看著中國女排成長，我們也奪得了奧運會的冠軍，世界杯的冠軍，拿到各個比賽的獎牌，應該說還是很完整的。除了這一屆有一點遺憾。可能留點遺憾更好吧，讓年輕人更有夢想，更有渴望，去追求下一個目標。
郎平還談了自己未來的計劃是，去做一些排球運動推廣方面工作，「反正一邊休息一邊做一點輕鬆的事情」。之後，女排成員圍著郎平躹躬，似向她道謝，又似向她道別，接下來，成員逐一與郎平擁抱，不少人淚流披面。
【東京奧運】榮譽之戰！中國女排3比0勝意大利 無法逆出局命運
而周一下午，中國女排在小組賽最後一場比賽中以總局3比0擊敗阿根廷，結束了東京奧運會的征程。
中國總局3比0擊敗阿根廷
在確定無緣小組出線之後，中國女排主教練郎平在最後兩場榮譽之戰中選擇輪休朱婷、丁霞和顏妮三大主力。上一場比賽，中國隊3比0擊敗意大利。今場比賽，面對阿根廷，中國隊依舊贏得很輕鬆。
全場比賽，中國隊進攻全面開花，袁心玥、龔翔宇、張常寧和李盈瑩得分全部上雙。
【東京奧運】中國女排今迎生死戰 郎平談傷將朱婷：讓她休息誰來？（第二版）
全場比賽，中國隊進攻全面開花，袁心玥、龔翔宇、張常寧和李盈瑩得分全部上雙。
中國女排在1984年洛杉磯奧運會首次參賽，東京奧運會是球隊連續第10次征戰奧運。在過往9屆奧運盛會，中國隊7次站上領獎台，摘得3金1銀2銅，僅在1992年巴塞羅那奧運會和2012年倫敦奧運會沒能躋身4強。
而今屆東京奧運，中國女排八強止步，成為參奧史上最差成績。主力表現不如預期，是中國隊在東京奧運受挫的原因之一，朱婷腕傷加劇更引發了一連串的負面反應。但在朱婷無法正常發揮、球隊缺少強點支撐之際，首次參加奧運會的00後新秀李盈瑩沒有讓大家失望。無論是前三戰替補亮相，還是後兩輪首發登場，都打出了應有水平，一定程度彌補了中國隊的進攻火力。
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【東京奧運】朱婷一個小動作 曝中國女排輸美國0:3玄機？
責任編輯：鄧國強
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