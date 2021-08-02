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吳亦凡風波沸騰之際 新聞聯播談整治不良粉絲文化

社會熱點 21:36 2021/08/02

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加拿大籍的知名藝人吳亦凡，涉嫌強姦罪遭北京警方刑事拘留後，據報有粉絲在商討怎樣救人，引來官媒連番批評畸形「飯圈文化」毒害青少年，強調要根治。

央視新聞聯播今（2日）晚報道，不良粉絲文化整治工作取得階段性成效，中央網信網、國家廣播電視總局將進一步通過加強網上涉明星信息規範、強化賬號管理、完善黑產打擊機制、進一步壓實網絡綜藝節目製作和播出機構主體責任等方式，為長效整治和規範粉絲文化打下基礎。

處置4千多個賬號 關閉逾千問題群組

報道指出，針對網上不良粉絲文化等問題，網信辦、廣電總局等部門持續加大監管力度，深入開展專項整治，督促網站平台規範和引導粉絲群體理性追星。

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專項整治主要圍繞明星榜單、熱門話題、粉絲社群、互動評論等環節，深入清理涉粉絲群體違法違規和不良信息。目前已累計清理負面逾15萬條有害信息，處置4000多個違規賬號，關閉超過1300個問題群組。

新華社報道並稱，針對粉絲群體聚集的社區、群組等環節，網信辦督促網站平台改善產品功能，升級管理策略，逐步壓縮粉絲群體非理性追星空間，通過取消誘導粉絲應援打榜的產品功能、優化榜單規則、完善粉絲群圈管理、限制未成年人非理性追星活動等，強化榜單、群圈等重點環節管理。

建粉絲引導機制 嚴管網絡綜藝

當局將完善製度建設，除了加強網上涉明星信息規範，亦會透過探索建立粉絲引導機制等方式，為規範粉絲文化打下基礎。

此外，廣電總局也針對個別網絡綜藝節目片面追逐商業利益、過度娛樂化炒作、傳播畸形偶像文化等突出問題，開展了為期1個月的專項排查整治。

據新華社報道，廣電總局下發了關於進一步強化網絡綜藝節目管理的通知，就網絡綜藝節目內容內涵、題材類型、評審投票、嘉賓人員、話題評論等環節提出管理要求。

通知強調，要強化價值引領，堅持以人民為中心的創作導向，大力弘揚社會主義核心價值觀；嚴格控制偶像養成類節目，重點加強選秀類網絡綜藝節目管理，嚴格控制投票環節設置；堅決抵制追星炒星、泛娛樂化等不良傾向和「流量至上」、拜金主義等畸形價值觀。

同時，進一步壓實網絡綜藝節目製作和播出機構主體責任，加強對粉絲群體正向引導，強化平台「水軍」「黑粉」治理。

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責任編輯：林佩怡

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