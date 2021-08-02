台藝人小S撐「國手」 大陸網民鬧爆 多品牌終止合作

在今屆東京奧運，中華台北創下歷來最佳成績。台灣藝人小S（徐熙娣）在社交平台Instagram近日接連發帖支持、恭賀中華台北選手，還戲稱要請「國手」到家裡吃飯，引起大陸網民不滿。

大批大陸網民到小S的微博留言，批評她是「台獨」。另外，壽全齋等多個品牌今日（2日）紛紛與小S割席，宣布終止合作，強調堅決擁護「一個中國」原則。

IG狂出Po 恭賀中華台北運動員

小S日前發現中華台北體操運動員洪源禧，與女兒「許老三」外貌相似，接連在IG喊洪源禧做「兒子」，還發帖支持女子舉重金牌得主郭婞淳、羽毛球名將戴資穎、李洋、王齊麟等中華台北選手。

而小S在回覆網民留言時，提到「國手」二字，引來大陸網民不滿。網民紛紛到小S的微博留言，稱「天天在Instagram為你的台灣健兒加油，微博一句話都不敢說。瞧不起你」，並批評「你就是個台獨」、「別來大陸賺錢，滾啊」。

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品牌割席 「堅決擁護一個中國原則」

事件持續發酵，曾與小S合作的洗頭水品牌「CLEAR清揚」，回應網民表示，品牌與小S的合作已經到期結束，與小S女兒Elly（許曦文）的合作也已到期。

上海飲料品牌壽全齋今日下午亦發聲明，指「國家利益高於一切，堅決擁護一個中國原則」，品牌即日起終止與徐熙娣的一切品牌合作。

情趣品牌大人糖也宣布終止與小S一切品牌合作關係，強調堅決擁護祖國統一，堅決反對一切企圖分裂國家的言論和行為。時裝品牌JORYA表示，與Elly許曦文的合作已結束到期。

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小S回應要靜靜 台媒估損失3200萬新台幣

台灣傳媒引述小S回應，「先讓我靜一靜好嗎？」，還附上無奈貼圖符號。

另外，小S的母親接受台媒訪問時稱，她和小S老公都罵了小S，指小S心情很沮喪，被廠商終止代言，出乎意料 ，「我和她老公都覺得她這次支持這東京奧運太熱情，過於瘋狂。」她又稱，小S認為每名運動員都很優秀，小S拜託廠商和網友不要封殺她，也希望廠商不要因風波影響商品銷售量。據媒體報道，小S在大陸代言費約800萬元新台幣（折合約226萬港元），遭4品牌割席，粗略估計損失3200萬元新台幣（折合約904萬港元）。

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責任編輯：林佩怡

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