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【東京奧運】安賽龍熟中文如「自己人」！贏了諶龍  中國球迷仍讚

社會熱點 11:05 2021/08/03

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【東京奧運】安賽龍熟中文如「自己人」！贏了諶龍  中國球迷仍讚

東京奧運羽毛球男單決賽周一（2日）晚登場，丹麥羽球一哥安賽龍（Viktor Axelsen）以兩局取勝擊敗中國好手諶龍，奪得這面金牌。儘管擊敗中國隊，安賽龍仍獲不少中國球迷祝賀，原因是他原來學習中文多年，更能背誦《孟子》，翻譯也取了一個漢化名字；因此他在中國圈粉多年，一些中國粉絲視他為「自己人」。

27歲的安賽龍在這一戰中，以21：15、21：12擊敗諶龍，是丹麥自1996年亞特蘭大奧運會以後，再奪下奧運羽球男單金牌的人。當比賽結束的那個瞬間，安賽龍將他所有的情緒化成了眼淚，激動得痛哭失聲。

賽後，安賽龍和諶龍也是惺惺相惜，相互祝賀並交換了球衣。而雖然他是擊敗了中國球員諶龍，但拿下金牌的安賽龍，依然得到了眾多中國球迷的祝賀。

安賽龍和諶龍交換了球衣

這源於安賽龍刻苦練習中文和對中國文化的積極學習，安賽龍一直被中國球迷視為「自己人」。

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安賽龍的原名其實是維克托·阿薩爾森，安賽龍這個中文名是他給自己取的——「安」這個姓氏取自他的姓的諧音，「賽龍」則表達了他對戰勝強者的期望。

從2014年開始，安賽龍就因為興趣而開始學習中文，並且一直堅持了下來。如今，他已經可以熟練地用中文交流，得益於這個優勢，他和眾多國羽選手都有不錯的友誼。

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「我能和不同的選手交流，尤其是中國球員，能更了解他們打球的方式，從中國球員身上學到東西」。與此同時，安賽龍也收穫了許多中國球迷的喜愛。

安賽龍2014年開始學習中文

在中文社交媒體上，安賽龍就經常用中文與網友交流，甚至還一直在中國的視頻網站發佈視頻，其中既有羽毛球相關的視頻，也有他念中文順口溜，給中國高考生加油，甚至是背《孟子》選段等內容。

巧合的是，安賽龍的上一枚奧運會獎牌，也正是從中國隊手中拿到的。2016年裡約奧運會，安賽龍在銅牌戰中和林丹遭遇，最終以2比1拿下了勝利。

如今，27歲的安賽龍也終於實現了奧運冠軍夢。此刻他說自己最想趕快回到丹麥，和自己的家人朋友分享喜悅。

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責任編輯：鄧國強

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